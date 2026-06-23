مندوب إيران بالأمم المتحدة: استهداف حزب الله أو لبنان سيقابل برد

أكد مندوب لدى ، أمير سعيد إيرواني، أن سترد في حال أقدمت على انتهاك مذكرة التفاهم بأي شكل، بما في ذلك أي هجوم يستهدف أو ، وفق تعبيره.

وأوضح إيرواني أن المباحثات المتعلقة بمضيق هرمز ستُجرى أولاً بين إيران وسلطنة ، على أن تعقبها مناقشات مع الأطراف المشاركة في مذكرة التفاهم.

وأضاف أن هناك خمسة بنود في المذكرة يجب تنفيذها قبل الانتقال إلى مفاوضات الملف ودور ، مشيراً إلى أن محادثات المستوى الفني التي عُقدت أمس كانت إيجابية.

كما أعلن أنه سيتم تشكيل مجموعتي عمل متخصصتين لمتابعة ملفي والأنشطة النووية، في إطار تنفيذ التفاهمات القائمة.