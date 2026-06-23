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لبنان

مندوب إيران بالأمم المتحدة: استهداف حزب الله أو لبنان سيقابل برد

Lebanon 24
23-06-2026 | 04:52
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مندوب إيران بالأمم المتحدة: استهداف حزب الله أو لبنان سيقابل برد
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أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن طهران سترد في حال أقدمت إسرائيل على انتهاك مذكرة التفاهم بأي شكل، بما في ذلك أي هجوم يستهدف لبنان أو حزب الله، وفق تعبيره.

وأوضح إيرواني أن المباحثات المتعلقة بمضيق هرمز ستُجرى أولاً بين إيران وسلطنة عُمان، على أن تعقبها مناقشات مع الأطراف المشاركة في مذكرة التفاهم.

وأضاف أن هناك خمسة بنود في المذكرة يجب تنفيذها قبل الانتقال إلى مفاوضات الملف النووي ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن محادثات المستوى الفني التي عُقدت أمس كانت إيجابية.

كما أعلن أنه سيتم تشكيل مجموعتي عمل متخصصتين لمتابعة ملفي العقوبات والأنشطة النووية، في إطار تنفيذ التفاهمات القائمة.

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