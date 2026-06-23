طريق المطار.. صور ولافتات تُغنّي على ليلاها

Advertisement

في وقت تسعى فيه الدولة والمؤسسات الشرعية، إلى تكريس السيادة الوطنية، وتأكيد حصرية السلاح والقرار بيد الدولة، والنأي بالملف اللبناني عن التدخلات الخارجية ، يأتي انتشار صور المرشد السابق السيد علي خامنئي ونجله مجتبى خامنئي ولافتات مذيلة بعبارة"شكرا الوفية" ليعكس تناقضاً حاداً مع هذا التوجه. فطريق ، الذي يمثّل "بوابة الوطن" وواجهته الأولى أمام العالم، يتحول بفعل هذه اللافتات إلى ساحة لعرض النفوذ السياسي الخارجي، مما يعتبره مراقبون استفزازاً سياسياً يمسّ بجوهر السيادة.فمن الناحية الدستورية، يُفترض أن المساحات العامة محكومة بالقانون الصادر عام 1945 الذي يمنع منعاً باتاً رفع الرموز والأعلام غير ، ويحصرها فقط بالبعثات الدبلوماسية والقنصليات ضمن الأطر الدولية المعترف بها. وبالتالي، فإن تحويل الشوارع الرئيسية إلى منصات لرفع صور قادة أجانب يضع القائمين عليها، من الناحية القانونية، تحت طائلة المادة 345 من قانون التي تجرّم الخروج عن هذا العرف الوطني.وفي المقابل، يرى جانب آخر من المراقبين أن رفع هذه الصور والشعارات لا ينفصل عن سياق التعبير السياسي والحرية العامة التي يكفلها النظام اللبناني، معتبرين أن الأمر يحمل دلالات رمزية ترتبط بـ "الوفاء" لدولة وقفت إلى جانب في محطات دافعت فيها عن أرضها، لاسيما من خلال المفاوضات الأميركية الايرانية التي تعطي هامشا كبيرا للملف اللبناني، الى جانب دعم .