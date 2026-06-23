في جنوب لبنان... كيف يتعقب "حزب الله" القادة العسكريين الإسرائيليين لاستهدافهم؟

ذكر موقع " "، أنّ مصادر في الجيش كشفت لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أنّ " " يعتمد على منظومة متطوّرة من الاتصالات اللاسلكية ووسائل المراقبة لتحديد مواقع الميدانيين واستهدافهم في .

ووصفت الأوساط العسكرية هذا التطوّر بـ"المقلق"، وأشارت الصحيفة، إلى إصابة مسيّرة أطلقها "الحزب"، سيارة قائد اللواء رافي ميلو، في جنوب قبل أسابيع، وذلك بعد دقائق فقط من مغادرته لها، في مؤشر على دقة التتبع والمراقبة.ووفقًا لتحقيقات معمّقة أجرتها الفرقة 146 في الجيش الإسرائيلي، فإن "حزب الله" أعاد بناء شبكة مراقبة وجمع معلومات استخباراتية على طول الخط الأزرق، تتيح لها تنفيذ عمليات رصد دقيقة، خاصة خلال ساعات الليل.وأشارت التحقيقات إلى أن "حزب الله" لا يعتمد فقط على الطائرات المسيّرة، بل يوظف منظومة متكاملة تشمل مراقبين ميدانيين وكاميرات ثابتة ومعرفة تفصيلية بالتضاريس؛ ما يمنحه قدرة متقدمة على متابعة تحركات القوات الإسرائيلية.وأقر الجيش الإسرائيلي بأن الحزب تمكَّن خلال الفترة الماضية من تنفيذ هجمات أوقعت خسائر في صفوفه، بينها مقتل قائد الكتيبة 52 وثلاثة جنود كانوا داخل دبابة، إضافة إلى إصابة قائد سابق في اللواء 401 بجروح خطيرة جراء هجوم بطائرة مسيّرة، ومقتل نائب قائد الفرقة 36 إثر انفجار عبوة ناسفة.وقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن واصلت تزويد "حزب الله" طوال فترة الحرب بطائرات مسيّرة وتقنيات متقدمة للمراقبة وجمع المعلومات، خصوصًا الأنظمة المرتبطة بالرصد الليلي؛ ما أسهم في تعزيز قدراته الهجومية والاستخباراتية.ورأى هؤلاء المسؤولون أن هذه التطورات تفرض على الجيش الإسرائيلي إعادة تقييم أساليبه العملياتية وتسريع تطبيق الدروس المستخلصة من التحقيقات على مختلف الوحدات المنتشرة في الميدان. (ارم نيوز)