تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المفتي دريان عرض مع زواره للتطورات

Lebanon 24
23-06-2026 | 06:33
A-
A+
المفتي دريان عرض مع زواره للتطورات
المفتي دريان عرض مع زواره للتطورات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الاقتصاد عامر البساط، الذي قال بعد اللقاء: "تشرّفنا اليوم بلقاء سماحته وأطلعناه على الموضوع الاقتصادي، وأكّدنا له إن الوضع الاقتصادي فعلا صعب على اللبنانيين وعلى المجتمع، الفترة التي مررنا بها مؤخرا كانت صعبة جداً ، لكن اليوم نشعر بتحسن الى حد ما، والانفراج بدأ يسير مع بداية الصيفية بعودة المغتربين من الأشقاء ومن اللبنانيين في بلاد الاغتراب مما يعيد الحركة الى الأحسن. واطلعنا سماحته على الإجراءات التي نقوم بها لتسهيل الصادرات اللبنانية الى السعودية وهي خطوة في غاية الأهمية وتسير بشكل ممتاز و ستؤدي إلى نتيجة مهمة".
Advertisement

أضاف البساط :"أكّد لنا سماحته أهمية معالجة الوضع الاجتماعي لراحة اللبنانيين، وأعطى توجيهاته لنكون دائماً على جهوزية تامة لمساعدة اللبنانيين في هذه الفترات الصعبة التي يمر بها لبنان".


وردا على سؤال حول الكلفة العالية التي يعانيها المواطن في أسعار المولدات الكهربائية، قال: "لاشك إن انخفاض أسعار المازوت بدأ، وهذا سينعكس على المستوى الداخلي رويدا رويدا بحيث ستنخفض أسعار المازوت و البنزين، وهذا سيتأثّر بشكل مباشر على تكلفة الكهرباء، والمولدات، والنقل. و يستغرق ذلك عدة أيام لانخفاض الأسعار في الأسابيع القريبة إن شاء الله".

واستقبل المفتي دريان النائبين عبد العزيز الصمد ومحمد سليمان ، الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا لسماحته للمباركة بالسنة الهجرية الجديدة،  وبحثنا معه في الأوضاع اللبنانية وبخاصة موضوع العفو العام، الذي هو حاجة ملحة اليوم لناس ظلمت فترات طويلة. ونتمنى هذا الموضوع ان يصل الى خواتيمه السعيدة لكي تنتهي هذه المعاناة والمظلمة التي يعاني منها مئات وألوف الناس الموجودة في السجون".

أضاف: "بعد وقف إطلاق النار الذي حصل نتمنى للمفاوضات والمباحثات التي تقوم بها الدولة اللبنانية بالتوصل الى نتائج تحمي بلدنا وتعيد النازحين الى بيوتهم، وتبسط الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، كفى معاناة، كفى تهجيرا. نحن اليوم ،بلدنا بحاجة لاستقرار ليعود الى دوره الطبيعي والعربي، ونحن نشكر كل الدول العربية وغيرها التي ساعدت بوقف إطلاق النار".

واستقبل المفتي دريان رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي والقاضية سيسيل سرحال والسيدة فداء سيف الدين، وتم البحث في الأوضاع العامة.
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان بحث مع زواره في الأوضاع العامة
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان بحث مع وفد المجلس الوطني الإسلامي في تعزيز الوحدة وجمع الصف
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان بحث مع السفير المصري تداعيات أحداث الإقليم على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان بحث مع زوار دار الفتوى في ملف العفو العام والموقوفين الإسلاميين
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الدول العربية

وزير الاقتصاد

عبد العزيز

اللبنانية

النازحين

الجمهوري

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-06-23
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:01 | 2026-06-23
Lebanon24
12:00 | 2026-06-23
Lebanon24
11:52 | 2026-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24