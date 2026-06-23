تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الأشغال تواصل عملياتها الميدانية جنوباً

Lebanon 24
23-06-2026 | 09:29
A-
A+
وزارة الأشغال تواصل عملياتها الميدانية جنوباً
وزارة الأشغال تواصل عملياتها الميدانية جنوباً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ حملة "إعادة وصل لبنان" في جنوب لبنان، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة ربط المناطق المتضرّرة بمحاورها الحيوية وتأمين حركة التنقّل ووصول المواطنين إلى منازلهم والخدمات الأساسية، عبر خطة ميدانية لمعالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات وإعادة فتح الطرقات المتضرّرة.
Advertisement

وبتوجيهات مباشرة من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، كلّفت المديرية الإقليمية للوزارة في الجنوب متعهدين تنفيذ سلسلة من الأعمال الميدانية شملت إزاحة الردميات والأنقاض والعوائق الناتجة عن الدمار، وفتح الطرقات التي أُقفلت بفعل الاعتداءات، ومعالجة النقاط المتضرّرة على عدد من المحاور الرئيسية والفرعية، بما ساهم في إعادة تأمين حركة المرور وتحسين الوصول إلى المناطق السكنية والخدماتية.

وفي قضاء صور، تركزت الأعمال في مدينة صور، ولا سيما في المدينة الصناعية والبص والمساكن الشعبية، إضافة إلى الحنية، وقانا، والقليلة، ودير قانون رأس العين، وجويا، والشهابية، وصريفا، وشحور، وأرزون، حيث نُفّذت أعمال ميدانية واسعة لإزاحة الركام وفتح الطرقات المتضرّرة وإعادة تأهيل المسارات التي تعرّضت لأضرار مباشرة، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين واستعادة الربط بين الأحياء والبلدات.

كما شملت التدخلات طريق الزرارية – طيرفلسيه، إلى جانب معالجة وردم الجورة الناتجة عن الغارة التي استهدفت المنطقة الواقعة قبل جسر 6 شباط في بلدة الزرارية، بما أعاد تأمين السلامة المرورية على هذا المحور الحيوي.

وفي قضاء بنت جبيل، شملت التدخلات برج قلاويه، وفرون، وكفرا، والغندورية، وكونين، وبيت ياحون، وبرعشيت، وشقرا ودوبيه، حيث نُفّذت أعمال لفتح الطرقات وإزاحة الردميات والأنقاض والعوائق الناتجة عن الدمار، بما ساهم في إعادة تأمين حركة التنقّل وتحسين الوصول إلى الأحياء السكنية والمرافق الأساسية.

وفي بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، تمكّنت آليات الوزارة من الوصول إلى عدد من الطرقات المتضرّرة وفتحها للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة أسهمت في إعادة ربط أجزاء من البلدة بمحيطها وتسهيل حركة الأهالي.

كما شملت الأعمال قضاء مرجعيون في قبريخا ومجدل سلم و بلاط، حيث تواصلت التدخلات لمعالجة الأضرار وفتح الطرقات المتضرّرة وإزالة العوائق التي كانت تعيق حركة المرور.
مواضيع ذات صلة
وزارة الأشغال تُواصل تنفيذ أعمالها الميدانية في الجنوب ضمن حملة "إعادة وصل لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال تستأنف حملة "إعادة وصل لبنان" وتفتح طرقات الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات وعمليات نسف.. هذه آخر تطورات الجنوب الميدانية
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال تعيد تشغيل طريق رئيسية في منطقة جنوبية
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

جنوب لبنان

بنت جبيل

مرجعيون

الرئيسي

الرامي

لبنان

كونين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-06-23
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:01 | 2026-06-23
Lebanon24
12:00 | 2026-06-23
Lebanon24
11:52 | 2026-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24