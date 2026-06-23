للتعامل مع "حزب الله".. نتنياهو أمام خيارين: المفاوضات أو البقاء على الوضع الحالي

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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ بعد حرب غزة، تطرح مقاربة إسرائيلية جديدة تساؤلات حول احتمال انتقال المواجهة إلى نموذج أكثر تعقيداً في .وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون نظير المجلي، إن لدى مقاربة تربط بين حرب الأنفاق في غزة ونظيرتها في لبنان، إذ ترى أن أنفاق لبنان أكبر وأكثر تعقيداً وتطوراً، وتضم تجهيزات واسعة من الأسلحة والمؤن، إضافة إلى غرف قيادة وعيادات طبية ميدانية.وأضاف المجلي أن "هذه الأنفاق لا تضم عناصر من " " فحسب، بل هناك عناصر من أيضاً، ما يدفع إلى بذل جهود كبيرة لمنع إسرائيل من السيطرة عليها وتفكيكها".ووفق الجانب ، فإن أنفاق غزة كانت أبسط وأقل تعقيداً، رغم أن المعارك فيها كانت أشدّ، بينما صممت أنفاق لبنان على هيئة متاهات تسمح لعناصر "حزب الله" بالانتقال منها إلى مناطق متعددة.وأوضح المجلي أن "حزب الله" طوّر أسلوبه القتالي بالتحول من تشكيلات شبه نظامية إلى خلايا مسلحة صغيرة تعمل بشكل منفرد، الأمر الذي يدفع المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية إلى المطالبة بتوسيع هامش الحركة داخل لبنان، بما يتيح تنفيذ عمليات عسكرية تمتد إلى وشمالها، أو الاكتفاء بانسحاب القوات إلى حزام أمني ضيق يتراوح بين 3 – 4 كيلومترات إلى حين انتهاء المفاوضات.وأشار إلى أن ، يعلن أنه منح الجيش الإسرائيلي حرية كاملة في العمليات داخل لبنان، إلا أن الواقع يشير إلى أن هي التي تضبط الإيقاع وتفرض أجندتها.ويرى المجلي أن "ذلك يضع أمام خيارين: إما إنجاح مسار المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، أو البقاء في الوضع الحالي دون أي أفق سياسي واضح". (ارم نيوز)