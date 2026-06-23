تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مكي من مجلس الشيوخ الفرنسي: تعافي لبنان وتحديثه يتطلبان جهدا وطنيا مشتركا بين الداخل والاغتراب

Lebanon 24
23-06-2026 | 10:29
A-
A+
مكي من مجلس الشيوخ الفرنسي: تعافي لبنان وتحديثه يتطلبان جهدا وطنيا مشتركا بين الداخل والاغتراب
مكي من مجلس الشيوخ الفرنسي: تعافي لبنان وتحديثه يتطلبان جهدا وطنيا مشتركا بين الداخل والاغتراب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
افتتح وزير التنمية الادارية فادي مكي منتدى  في مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس، نظمه منتدى الخبراء اللبنانيين، شارك فيه السيناتور كريستين لافارد، سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، رئيسة منتدى الخبراء اللبنانيين ندى شهاب، وحضره وزير وذلك بحضور وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة.
Advertisement

وعرض مكي رؤيته لإعادة بناء مؤسسات وإدارات الدولة في لبنان، والدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يضطلع به الانتشار اللبناني في هذه العملية.

وتمحورت مداخلته حول "أولويتين أساسيتين: من هجرة الأدمغة إلى ربط الأدمغة، وإعادة ابتكار الدولة وإعادة بناء الثقة".

وقال: "في الاولوية الاولى، لم يعد التحدي يقتصر على استعادة الكفاءات اللبنانية، بل أصبح يتمثل في خلق الظروف التي تمكّن هذه الكفاءات من المساهمة في تنمية لبنان أينما وُجدت. ففي عالم مترابط، لم يعد الإسهام في خدمة الوطن مرتبطا بالحضور الجسدي فقط، بل يشمل أيضا نقل الخبرات وبناء الشبكات وتبادل المعرفة. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التنمية الإدارية منصة ربط بين القطاع العام والوسط الأكاديمي، ويعمل على مرحلة ثانية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الكفاءات اللبنانية في الاغتراب".

أضاف عن الاولوية الثانية: "من خلال مبادرة إعادة تكوين ادارات ومؤسسات الدولة 2030، تعمل الوزارة على تحديث المؤسسات العامة، تبسيط الخدمات، تعزيز وظائف التنظيم والرقابة، واعتماد نهج تشاركي يتمحور حول المواطن. وقد أظهرت نتائج المشاورات الوطنية ارتفاع مستوى الثقة بالحكومة بنحو 18% بعد 2 آذار، ما يؤكد أهمية الحوكمة الشاملة والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين".

وأكد أن "إعادة بناء الثقة تتطلب أن يشعر المواطن بأن صوته مسموع، وأن الدولة قادرة على الوفاء بمسؤولياتها بفعالية"، مشددا على أن "تعافي لبنان وتحديثه يتطلبان جهدا وطنيا مشتركا يعبّئ جميع الطاقات في الداخل والاغتراب".
مواضيع ذات صلة
مخزومي استقبل المبعوث الفرنسي.. لا تعافي بلا حصر السلاح وإصلاح المصارف
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي اطلق البرنامج الوطني لحوكمة مجالس الإدارة والقيادات في القطاع العام ومنصة الربط مع الجامعات
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة الحكومة: رئيس الحكومة تحدث عن إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا ولبنان يتطلع الى إنشاء علاقة بين البلدين بناء على مصالح مشتركة
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير الخارجية البحريني: تحقيق السلام في المنطقة يتطلب جهدًا جماعيًّا لتحقيقه
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

التنمية الإدارية

مؤسسات الدولة

مجلس الشيوخ

وزير الدولة

على استعادة

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-06-23
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:01 | 2026-06-23
Lebanon24
12:00 | 2026-06-23
Lebanon24
11:52 | 2026-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24