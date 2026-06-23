مكي من مجلس الشيوخ الفرنسي: تعافي لبنان وتحديثه يتطلبان جهدا وطنيا مشتركا بين الداخل والاغتراب

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افتتح وزير التنمية الادارية فادي مكي منتدى في الفرنسي في ، نظمه منتدى الخبراء اللبنانيين، شارك فيه السيناتور كريستين لافارد، سفير في ربيع الشاعر، رئيسة منتدى الخبراء اللبنانيين ندى شهاب، وحضره وزير وذلك بحضور وزير المهجرين لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة.وعرض مكي رؤيته لإعادة بناء مؤسسات وإدارات الدولة في لبنان، والدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يضطلع به الانتشار اللبناني في هذه العملية.وتمحورت مداخلته حول "أولويتين أساسيتين: من هجرة الأدمغة إلى ربط الأدمغة، وإعادة ابتكار الدولة وإعادة بناء الثقة".وقال: "في الاولوية الاولى، لم يعد التحدي يقتصر الكفاءات ، بل أصبح يتمثل في خلق الظروف التي تمكّن هذه الكفاءات من المساهمة في تنمية لبنان أينما وُجدت. ففي عالم مترابط، لم يعد الإسهام في خدمة الوطن مرتبطا بالحضور الجسدي فقط، بل يشمل أيضا نقل الخبرات وبناء الشبكات وتبادل المعرفة. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة منصة ربط بين القطاع العام والوسط الأكاديمي، ويعمل على مرحلة ثانية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الكفاءات اللبنانية في الاغتراب".أضاف عن الاولوية الثانية: "من خلال مبادرة إعادة تكوين ادارات ومؤسسات الدولة 2030، تعمل الوزارة على تحديث المؤسسات العامة، تبسيط الخدمات، تعزيز وظائف التنظيم والرقابة، واعتماد نهج تشاركي يتمحور حول المواطن. وقد أظهرت نتائج المشاورات الوطنية ارتفاع مستوى الثقة بالحكومة بنحو 18% بعد 2 آذار، ما يؤكد أهمية الحوكمة الشاملة والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين".وأكد أن "إعادة بناء الثقة تتطلب أن يشعر المواطن بأن صوته مسموع، وأن الدولة قادرة على الوفاء بمسؤولياتها بفعالية"، مشددا على أن "تعافي لبنان وتحديثه يتطلبان جهدا وطنيا مشتركا يعبّئ جميع الطاقات في الداخل والاغتراب".