حريق في مستودعات الاتصالات بالدكوانة.. والحاج يطلب تحقيقاً (فيديو)

تفقد وزير الاتصالات موقع الحريق الذي اندلع في مستودعات تابعة للوزارة في منطقة ، واطّلع على عمليات الإطفاء التي ينفذها عناصر الدفاع المدني.



وطلب الحاج تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى المواقع المجاورة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السلامة العامة.



كما أجرى اتصالات بالجهات والأجهزة المعنية، طالباً توفير كل أشكال المساعدة للمساهمة في إخماد الحريق سريعاً والحد من الأضرار.



وأعطى الحاج توجيهاته بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق وتحديد حجم الأضرار الناتجة عنه.

تفقد وزير الاتصالات الحاج موقع الحريق الذي اندلع في مستودعات تابعة للوزارة في منطقة الدكوانة، واطّلع على عمليات الإطفاء التي ينفذها عناصر الدفاع المدني. pic.twitter.com/AKvgNCatdH — 24 (@Lebanon24) June 23, 2026 Advertisement