حريق في مستودعات الاتصالات بالدكوانة.. والحاج يطلب تحقيقاً (فيديو)

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تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق الذي اندلع في مستودعات تابعة للوزارة في منطقة الدكوانة، واطّلع على عمليات الإطفاء التي ينفذها عناصر الدفاع المدني. pic.twitter.com/AKvgNCatdH
— lebanon 24 (@Lebanon24) June 23, 2026
تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق الذي اندلع في مستودعات تابعة للوزارة في منطقة الدكوانة، واطّلع على عمليات الإطفاء التي ينفذها عناصر الدفاع المدني. pic.twitter.com/AKvgNCatdH