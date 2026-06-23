داعيا لانتشار الجيش جنوبا.. قاسم: الضمانة قوتنا وإيران "أشرف الشرفاء"

أكد الأمين العام
لـ"حزب الله
" نعيم قاسم
، في كلمة خلال المجلس العاشورائي المركزي، أن الحزب متمسك باتفاق الطائف
والدستور، مشيراً إلى أن تجربته "من أهم التجارب في التعامل مع الآخرين وفي الوطنية بالميدان"، شاكرا في الوقت نفسه إيران
واصفا إيّاها بـ"أشرف الشرفاء في العالم".
وقال قاسم إن "إسرائيل
لا تحترم أحداً ولن تُبقي أحداً"، معتبراً أن دور الميدان كان أساسياً، وأنه "لولا وجود المقاومة
في الميدان لما وصلنا إلى هذه النتيجة".
وشدد على أن "حقنا لن نتنازل عنه، وهو الدفاع عن أرضنا"، مضيفاً: "نحن اتخذنا قرارنا ونستطيع دفع ثمنه".
واعتبر قاسم أن "الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض هي المقاومة في مواجهة الاحتلال
"، لافتاً إلى أن "إسرائيل في الميدان لا تتحمل، ولا تستطيع تحقيق أهدافها مهما طال الزمن".
وقال إن الولايات المتحدة
"ليست ضامناً"، مضيفاً: "بالنسبة لنا ليس هناك ضامن إلا قوتنا، وقوتنا هي المقاومة المبنية على الإيمان والإرادة والقدرة".
وأشار قاسم إلى أن الحزب صبر 15 شهراً، مؤكداً أن "الصبر لم يكن تراجعاً، بل كان جزءاً من الميدان إعداداً واستعداداً".
وأضاف: "عندما رأينا أن اللحظة المناسبة جاءت في الثاني من آذار، انتقلنا من الصبر إلى القتال بقرار واضح وحاسم".