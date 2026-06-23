داعيا لانتشار الجيش جنوبا.. قاسم: الضمانة قوتنا وإيران "أشرف الشرفاء"

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أكد لـ" " نعيم ، في كلمة خلال المجلس العاشورائي المركزي، أن الحزب متمسك باتفاق والدستور، مشيراً إلى أن تجربته "من أهم التجارب في التعامل مع الآخرين وفي الوطنية بالميدان"، شاكرا في الوقت نفسه واصفا إيّاها بـ"أشرف الشرفاء في العالم".وقال قاسم إن " لا تحترم أحداً ولن تُبقي أحداً"، معتبراً أن دور الميدان كان أساسياً، وأنه "لولا وجود في الميدان لما وصلنا إلى هذه النتيجة".وشدد على أن "حقنا لن نتنازل عنه، وهو الدفاع عن أرضنا"، مضيفاً: "نحن اتخذنا قرارنا ونستطيع دفع ثمنه".واعتبر قاسم أن "الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض هي المقاومة في مواجهة "، لافتاً إلى أن "إسرائيل في الميدان لا تتحمل، ولا تستطيع تحقيق أهدافها مهما طال الزمن".وقال إن "ليست ضامناً"، مضيفاً: "بالنسبة لنا ليس هناك ضامن إلا قوتنا، وقوتنا هي المقاومة المبنية على الإيمان والإرادة والقدرة".وأشار قاسم إلى أن الحزب صبر 15 شهراً، مؤكداً أن "الصبر لم يكن تراجعاً، بل كان جزءاً من الميدان إعداداً واستعداداً".وأضاف: "عندما رأينا أن اللحظة المناسبة جاءت في الثاني من آذار، انتقلنا من الصبر إلى القتال بقرار واضح وحاسم".