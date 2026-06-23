الجيش يفتح طريق عين عرب - الماري

أفادت مندوبة " " عن أن وحدات من الجيش دخلت، اليوم، إلى بلدة ، وعملت على التي كانت مقطوعة بالسواتر الترابية بين عين عرب والماري من قبل الجيش .

وأدى فتح الطريق إلى إعادة حركة المرور على هذا المحور.

وبحسب معلومات أولية، يُحتمل أن يدخل الجيش غداً إلى منطقة الوزاني، في إطار استكمال انتشاره وفتح الطرقات في المنطقة، على أن تتضح الصورة رسمياً خلال الساعات المقبلة.