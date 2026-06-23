الجيش يفتح طريق عين عرب - الماري

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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن وحدات من الجيش دخلت، اليوم، إلى بلدة عين عرب، وعملت على فتح الطريق التي كانت مقطوعة بالسواتر الترابية بين عين عرب والماري من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأدى فتح الطريق إلى إعادة حركة المرور على هذا المحور.
وبحسب معلومات أولية، يُحتمل أن يدخل الجيش غداً إلى منطقة الوزاني، في إطار استكمال انتشاره وفتح الطرقات في المنطقة، على أن تتضح الصورة رسمياً خلال الساعات المقبلة.