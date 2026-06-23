خط مباشر بين مخزومي وغراهام

Advertisement

كتبت" الاخبار": أكدت مصادر سياسية أن مكتب النائب مخزومي في تحوّل في الأسابيع الماضية إلى مقرّ لاجتماعات عدد من النواب المناهضين للمقاومة، ممن ينسقون بشكلٍ شبه يومي مع مكتب السيناتور الأميركي ليندسي غراهام.وبحسب المصادر، فإن «خطاً ساخناً» فُتح بين مكتب مخزومي ومكتب غراهام، عبر سكرتيرة الأخير التي تتولى التواصل مع النواب وإبلاغهم بالتعليمات، ليلبّي هؤلاء سريعاً بمواقف سياسية وتصريحات إعلامية وبيانات وحتى بتحركات وزيارات محددة. وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر أثار امتعاض السفارة الأميركية في لأنه يغرّد خارج سرب السفارة عبر فتح خطوط تواصل مباشرة في بيروت وإصدار تعليمات إلى شخصيات لبنانية، وهو ما انعكس بابتعاد السفير ميشال عن مخزومي وجوقته، واعتذاره عن عدم تلبية دعوات إلى حفلات عشاء كان ينظمها «الحوار الوطني».ولفتت المصادر إلى أن العريضة التي قدّمها مخزومي وعدد من النواب إلى رئيس الحكومة ، أول من أمس، جاءت استجابة لطلب مباشر من مكتب غراهام.وتضمنت تحميل «مسؤولية مباشرة عن تداعيات الحرب التي فُرضت على لبنان»، إلى جانب المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء لتوجيه مذكرة رسمية تطالب بإدراج ضمن الجهات المتضررة المستحقة لأي تعويضات أو تسويات دولية أو أموال إيرانية مجمّدة قد تُخصّص لهذا الغرض، من دون الإشارة إلى أي مسؤولية تقع على عاتق العدو عن الأضرار التي لحقت بلبنان.