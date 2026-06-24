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لبنان

ادرعي رداً على قاسم: نعم إسرائيل لا تكسر

Lebanon 24
24-06-2026 | 02:09
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ادرعي رداً على قاسم: نعم إسرائيل لا تكسر
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر منصة اكس: "نعيم قاسم، يبدو أنها المرة الأولى التي تقترب فيها "اللي بيحكي فيها صح على غير عادة".. نعم إسرائيل لا تكسر...   لقد حذرناكم مرارا وتكرارا، وأكدنا لكم أن دولة إسرائيل؛  بإرادتها الصلبة، وعقيدتها القتالية، وتلاحم شعبها، وقوتها العسكرية الجبارة، هي صخرة تتحطم عليها كل أوهامكم. 
وتابع: ويا ليتك تعلمت من سلفك، حسن نصر الله، الذي اعترف علنا بندمه يوم قال "لو كنت أعلم". اليوم، أنتم لا تملكون رفاهية قول "لو كنا نعلم"، لأنكم كنتم تعلمون! تعلمون تماما حجم القوة العسكرية الاستخباراتية والتكنولوجية التي تقفون أمامها، وبرغم ذلك، وبأوامر خارجية إيرانية، رميتم بأنفسكم  إلى هذه الهاوية.
واضاف: أوهام "البيت الواهن" التي بعتموها لسنوات تبخرت فوق رؤوسكم، والواقع المرير يفرض نفسه الآن على الأرض. النتيجة واضحة لكل عين ترى: إسرائيل قوية، ثابتة، ومستمرة في تفكيك أوهامكم.
 
 
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