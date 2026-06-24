ادرعي رداً على قاسم: نعم إسرائيل لا تكسر

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🔸نعيم قاسم، يبدو أنها المرة الأولى التي تقترب فيها "اللي بيحكي فيها صح على غير عادة"..
نعم إسرائيل لا تكسر...
لقد حذرناكم مرارا وتكرارا، وأكدنا لكم أن دولة إسرائيل؛ بإرادتها الصلبة، وعقيدتها القتالية، وتلاحم شعبها، وقوتها العسكرية الجبارة، هي صخرة تتحطم عليها كل أوهامكم.… pic.twitter.com/GL5HFVKOwq
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 24, 2026
🔸نعيم قاسم، يبدو أنها المرة الأولى التي تقترب فيها "اللي بيحكي فيها صح على غير عادة"..
نعم إسرائيل لا تكسر...
لقد حذرناكم مرارا وتكرارا، وأكدنا لكم أن دولة إسرائيل؛ بإرادتها الصلبة، وعقيدتها القتالية، وتلاحم شعبها، وقوتها العسكرية الجبارة، هي صخرة تتحطم عليها كل أوهامكم.… pic.twitter.com/GL5HFVKOwq