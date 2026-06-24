ادرعي رداً على قاسم: نعم إسرائيل لا تكسر

🔸نعيم ، يبدو أنها المرة الأولى التي تقترب فيها "اللي بيحكي فيها صح على غير عادة"..

نعم إسرائيل لا تكسر...

لقد حذرناكم مرارا وتكرارا، وأكدنا لكم أن دولة إسرائيل؛ بإرادتها الصلبة، وعقيدتها القتالية، وتلاحم شعبها، وقوتها العسكرية الجبارة، هي صخرة تتحطم عليها كل أوهامكم.… pic.twitter.com/GL5HFVKOwq — (@AvichayAdraee) June 24, 2026 Advertisement

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر منصة اكس: " ، يبدو أنها المرة الأولى التي تقترب فيها "اللي بيحكي فيها صح على غير عادة".. نعم لا تكسر... لقد حذرناكم مرارا وتكرارا، وأكدنا لكم أن ؛ بإرادتها الصلبة، وعقيدتها القتالية، وتلاحم شعبها، وقوتها العسكرية الجبارة، هي صخرة تتحطم عليها كل أوهامكم.وتابع: ويا ليتك تعلمت من سلفك، ، الذي اعترف علنا بندمه يوم قال " أعلم". اليوم، أنتم لا تملكون رفاهية قول "لو كنا نعلم"، لأنكم كنتم تعلمون! تعلمون تماما حجم القوة العسكرية الاستخباراتية والتكنولوجية التي تقفون أمامها، وبرغم ذلك، وبأوامر خارجية إيرانية، رميتم بأنفسكم إلى هذه الهاوية.واضاف: أوهام "البيت الواهن" التي بعتموها لسنوات تبخرت فوق رؤوسكم، والواقع المرير يفرض نفسه الآن على الأرض. النتيجة واضحة لكل عين ترى: إسرائيل قوية، ثابتة، ومستمرة في تفكيك أوهامكم.