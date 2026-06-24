تورط بتزوير سند ملكية عقار في حالات ومحاولة بيعه دون علم صاحبته.. وقوى الامن توقفه

Advertisement

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، ولا سيّما جرائم التزوير في مختلف المناطق ، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتزوير مستندات عقارية بهدف بيع عقار في محلة حالات – .بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تم توقيف الشخص الذي كان ينجز معاملة طلب نقل ملكية العقار في الدوائر العقارية، وضُبط المستند المزوّر بحوزته، ويدعى:- ش. ح. (مواليد عام 1987، لبناني)بالتحقيق معه، صرّح أنه وقع ضحية الاحتيال من قبل المدعو:- ج. غ. (مواليد عام 1982، لبناني) وهو من اصحاب السوابق بجرائم التزويروبنتيجة المتابعة، تبيّن أيضًا أنه جرى تزوير سند العقار من خلال استخدام هوية مزوّرة باسم مالكة العقار، وأنه تم نقل ملكيته في المرحلة الأولى إلى المدعو ج. غ.، ومن ثم إلى المدعو ش. ح.، علمًا أن مالكة العقار لم تقم ببيعه.بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ج. غ.) في جبيل على متن سيارته التي تمّ ضبطها.بتفتيشه والسيارة، ضبط بحوزته مبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه، بالاشتراك مع من أصحاب السوابق بجرائم التزوير والاحتيال، على تزوير هوية مالكة العقار وسند التمليك من دون علمها، ومن ثم بيعه للمدعو ش. ح. ولدى قيام الأخير بتسجيل العقار في الدوائر العقارية، تبيّن أن السند غير صحيح.أُجري المقتضى القانوني بحق المدعو ج. غ.، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه.