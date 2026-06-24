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لبنان

عون: التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا

Lebanon 24
24-06-2026 | 04:28
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عون: التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا
عون: التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا photos 0
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ابلغ رئيس الجمهورية العماد  جوزاف عون وفدا برلمانيا بريطانيا استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور السفير البريطاني في لبنان    HAMISH COWELL  ، انه يتطلع الى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المجالات كافة، لاسيما دعم الجيش واستكمال المساعدات له وبناء أبراج المراقبة والتدريب، إضافة الى تأييد لبنان في سعيه لابقاء الحضور الدولي في الجنوب بعد بدء انسحاب القوات الدولية "اليونيفيل" مع مطلع العام 2027، لاسيما مع وجود رغبة لدى عدد من الدول الأوروبية لابقاء قوات لها في الجنوب عبر إقرار الاطار القانوني لهذا الوجود.
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واكد الرئيس عون للوفد النيابي البريطاني ان العمل قائم لتثبيت وقف اطلاق النار في الجنوب على ان يليه  انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي واطلاق الاسرى وبدء عملية الاعمار، لافتا الى ان تحديد " المناطق النموذجية" لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وجدد الرئيس عون التأكيد على ان المفاوضات اللبنانية- الأميركية- الإسرائيلية في واشنطن مستمرة وتتناول مواضيع مختلفة من بينها الإجراءات الأمنية الضرورية لاعادة الاستقرار الى الجنوب وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. ولفت الى ان التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وايران بمتابعة قطرية وباكستانية.
وعن العلاقات اللبنانية- السورية، اكد الرئيس عون ان التنسيق قائم بين البلدين وما صدر عن الرئيس السوري احمد الشرع مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يتردد من حين الى آخر عن دور سوري عسكري في لبنان.
وتألف الوفد البريطاني من النواب: Dame Emily Thornberry،  Abtisan Mohamad ،  Alan Gemmell ، Edward Morello.
وعبر أعضاء الوفد عن اهتمام بالوضع في لبنان ومتابعة مستمرة للتطورات فيه، ورغبة دائمة في المساعدة.
ومن زوار بعبدا، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وخصوصاً في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما بحثا أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها.
والمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الذي اطلع الرئيس عون على سير عمل النيابة العامة، ولا سيما في الملفات المتصلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
كما التقى الرئيس عون سفير لبنان في غانا فؤاد خزاقة، وزوّده بتوجيهاته لمناسبة تسلّمه مهامه الدبلوماسية الجديدة.
 
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