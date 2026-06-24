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لبنان

سلامة من صور : حماية التراث مسؤولية دولية

Lebanon 24
24-06-2026 | 06:51
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سلامة من صور : حماية التراث مسؤولية دولية
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جال وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة يرافقه المدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري وعدد من موظفي المديرية العامة للآثار، على المواقع الأثرية التي تعرضت لأضرار جراء العدوان الإسرائيلي الأخير في مدينة صور، وذلك للاطلاع ميدانياً على حجم الاعتداءات التي طالت الإرث الحضاري والتاريخي للمدينة.
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استهلت الجولة من موقع اثار البص حيث اطلع الوزير سلامة على حجم الاضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي في الموقع الاثري

وفي موقع صور الأثري، أكد الوزير سلامة "أن زيارته تأتي انطلاقاً من "واجب وطني وأخلاقي للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالآثار نتيجة العدوان الإسرائيلي، وتوثيق هذا الاعتداء الذي استهدف قيمة إنسانية وتاريخية عالمية، متجاوزاً كل القوانين والمواثيق والبروتوكولات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي".

وأشار إلى أنه "أجرى سلسلة اتصالات مع وزراء ثقافة في عدد من دول العالم لوضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه ما جرى في الجنوب اللبناني"، مؤكداً "أن حماية الآثار مسؤولية دولية مشتركة، ولا سيما في المواقع التاريخية في صور وشمع والشقيف وشقرا وتبنين".

وقال سلامة:"صحيح أن منظمة اليونسكو لا تمتلك جيشاً لحماية الآثار، لكننا نستطيع عبر الوسائل الديبلوماسية والقانونية والإعلامية أن نواجه هذه الاعتداءات وأن ندينها أمام الرأي العام العالمي". 

وأعلن انه "تواصل بشكل دائم مع المدير العام لليونسكو، ما أسهم في عقد اجتماع استثنائي للجنة التراث العالمية التي وافقت بالإجماع على توسيع نطاق المواقع المحمية، في خطوة تؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالتراث اللبناني المهدد".

وكشف عن قرارين أساسيين اتخذتهما وزارة الثقافة، الأول السعي إلى إدراج آثار صور ضمن لائحة المواقع المعرضة للخطر الدائم نظراً لإمكانية تعرضها لاعتداءات جديدة، بما يحمّل المجتمع الدولي مسؤوليات إضافية في حمايتها، والثاني العمل على تثبيت قلاع جبل عامل التاريخية في شقرا وشمع وتبنين والشقيف كمواقع أثرية محمية عالميا".

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