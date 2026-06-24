عيسى الخوري: نحن صناعيون قبل أن نكون تجاراً ويُمكن أن نكون الإثنين معا

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قد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء حواري تشاركي مع وزير الصناعة جو تحت عنوان "الصناعة : تحديات الحاضر وفرص "، وذلك بمشاركة رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي وحضور النواب: فريد البستاني، فيصل الصايغ، رازي الحاج، مارك ضو، الوزيرين السابقين رئيس الهيئات الإقتصادية ونقولا ، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة ، المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي سعد الدين حميدي صقر، المدير العام للمجلس د. محمد سيف الدين و الأعضاء وعدد من الصناعييين ورجال الأعمال.بعد اللقاء والحوار مع الحضور، أشار عربيد إلى ارتباط التصدير بالاستقرار وصدقية البلاد. من أجل تكبير صادراتنا ، منوهاً بجهود وزير الصناعة، وجمعية الصناعيين، ولجنة الاقتصاد، "الذين نعمل جنباً إلى جنب لزيادة حجم الصادرات اللبنانية، وهو مسار بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية مؤخراً".وتطرق عربيد إلى النموذج الاقتصادي السويسري، و"الذي لا يقتصر نجاحه على الحياد فحسب، بل يتميز بوجود مصنع في كل بلدة وقرية. وهذا ما يمنح سويسرا واقعاً اقتصاديا متينا ويجعلها بلدا صناعيا بامتياز، وهو نموذج يسعى للاستفادة منه".ثم تحدث الوزير عيسى الخوري، شاكراً للأستاذ عربيد "الجهود المبذولة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجديد"، مشددا على "أهمية التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين والمجلس لضمان اتخاذ قرارات صائبة ومدروسة، لأنه بحسب القوانين والعرف يتمتع المجلس بدور إستشاري".وأضاء الوزير عيسى الخوري على "المطلوب العمل عليه في لبنان من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة وعدم تضييع الوقت".وختم: "نحن صناعيون قبل أن نكون تجاراً و يمكن أن نكون الإثنين معاً (اشتري لبناني ليبقى القرار لبنانياً)".