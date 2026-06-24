بعد حريق الدكوانة... بيانٌ لـأوجيرو

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صدر عن هيئة " " البيان التالي:توضح للرأي العام أن الحريق الذي اندلع يوم أمس في مستودعات وهيئة أوجيرو في هو موضع متابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، وقد باشرت والقضائية المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه وظروفه بشكل كامل.وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة تعاونها الكامل مع الجهات المختصة، وتضع كافة الإمكانات والمعلومات اللازمة بتصرفها لضمان الوصول إلى الحقيقة .كما تدعو الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي وجميع المعنيين إلى توخي أعلى درجات المسؤولية والدقة، والامتناع عن تداول أو نشر أي استنتاجات أو فرضيات أو اتهامات غير مستندة إلى معطيات رسمية أو نتائج التحقيقات الجارية.إن إطلاق التكهنات غير الموثقة أو تداول معلومات غير مؤكدة لا يساهم في كشف الحقيقة، بل قد يؤدي إلى التشويش على مسار التحقيق، ويعرض سلامة المؤسسة والعاملين فيها للخطر، كما قد ينعكس سلباً على الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لكشف الوقائع وتحديد المسؤوليات.وفي موازاة ذلك، تتقدم هيئة أوجيرو بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى كافة والأمنية والعسكرية والبلدية والأهلية التي ساهمت في مكافحة الحريق والحد من انتشاره. وتخص بالشكر للدفاع المدني العميد عماد خريش، وضباط وعناصر الدفاع المدني الذين بذلوا جهوداً استثنائية في ظروف صعبة للسيطرة على النيران، كما تتوجه بالشكر إلى قيادة وعناصرها، وأفواج الإطفاء، والأجهزة الأمنية المختلفة، والسلطات المحلية والبلديات، وكل من وضع إمكاناته وطاقاته وخبراته بتصرف فرق الإطفاء للمساعدة، وساهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الأضرار.وستقوم هيئة أوجيرو بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات أو نتائج رسمية فور صدورها عن الجهات المختصة.