تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع استقبل بلال عبدالله في معراب... بحث مشروع التغطية الصحية الشاملة

Lebanon 24
24-06-2026 | 08:20
A-
A+
جعجع استقبل بلال عبدالله في معراب... بحث مشروع التغطية الصحية الشاملة
جعجع استقبل بلال عبدالله في معراب... بحث مشروع التغطية الصحية الشاملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية "وزير الصحة السابق النائب غسان حاصباني.
Advertisement



وبعد اللقاء الذي استغرق ساعة، أعلن عبدالله أن البحث تناول بشكل أساسي "مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي انطلقت فكرته خلال تولّي النائب غسان حاصباني وزارة الصحة، واستُكمل العمل عليه لاحقاً داخل لجنة الصحة النيابية واللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة."



وأوضح أن الهدف من المشروع "هو تأمين الكرامة الصحية للمواطن اللبناني وضمان حقه في الحصول على تغطية صحية لائقة، ولا سيّما بعد التداعيات التي خلّفتها الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي"، مشيراً إلى أن" إعداد المشروع تم وفق معايير دولية وبالتنسيق مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية".



وأضاف: "أن اللجنة عقدت ما يقارب ثلاثين جلسة عمل لمناقشة المشروع، شارك في عدد منها النائب حاصباني الذي قدّم ملاحظات وأفكاراً أسهمت في تطويره"، لافتاً إلى أن المشروع بات اليوم أمام مرحلة مناقشته في اللجان المشتركة".



وأشار عبد الله إلى أن" جعجع استمع بالتفصيل إلى مختلف جوانب المشروع، وطرح سلسلة من الأسئلة والملاحظات"، مؤكداً "حرصه على أن يتمتع المواطن اللبناني بتغطية صحية تليق به باعتبارها حقاً يكفله الدستور والمواثيق الدولية، كما أبدى استعداده لدعم أي مشروع يحقق هذا الهدف ويخفف من الأعباء الصحية عن اللبنانيين".



وقال:" إن اللقاء يندرج ضمن جولة اتصالات تقوم بها لجنة الصحة مع مختلف الكتل النيابية لتأمين أوسع دعم ممكن للمشروع قبل استكمال مناقشته في اللجان المشتركة"، مشيراً إلى أن "اختيار معراب كمحطة أولى جاء انطلاقاً من الدور الذي لعبه النائب غسان حاصباني في إطلاق هذه المبادرة والعمل عليها منذ سنوات".



وكشف "أن المشروع بصيغته الحالية لا يعتمد حصراً على موازنة الدولة، بل يتضمن مصادر تمويل إضافية عبر فرض رسوم على المنتجات المضرة بالصحة، مثل التبغ والمشروبات الروحية والمشروبات السكرية، على غرار ما هو معمول به في الكثير من دول العالم، على أن تُخصّص عائداتها لدعم نظام التغطية الصحية الشاملة".



وأكد عبد الله أن "الدولة ستبقى شريكاً أساسياً في التمويل، فيما ستكون مساهمة المواطنين رمزية ومحدودة"، موضحاً أن "الهدف هو إنشاء نظام مستدام يضمن استمرارية التغطية الصحية بعيداً من الارتهان للجهات المانحة أو للتمويل الخارجي".



ورداً على سؤال حول الرسالة التي وجّهها نائب الرئيس الأميركي إلى لبنان وردّ رئيس حزب القوات عليها، أجاب عبد الله: "أزور اليوم معراب بصفتي رئيساً للجنة الصحة النيابية وليس لمناقشة ملفات سياسية"، مشيراً إلى أن "موقفه من هذه الرسالة سيُناقش داخل كتلة اللقاء الديمقراطي"، ومؤكداً في الوقت نفسه أن الدكتور جعجع" يُبدي حرصاً واضحاً على إخراج لبنان من حالة الحرب والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار السياسي".



واعتبر النائب حاصباني بدوره أن مشروع التغطية الصحية الشاملة "يشكّل محطة أساسية على طريق بناء نظام صحي مستدام وعادل في لبنان"، مشيراً إلى أن" اللقاء مع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله يأتي في إطار استكمال العمل المشترك للوصول إلى إقرار قانون ثابت يؤمّن استدامة التغطية الصحية لجميع اللبنانيين".



وبعدما أوضح أن "هذا المسار انطلق منذ العام 2017 خلال تولّيه وزارة الصحة"، أعرب عن ارتياحه "لاستمرار العمل على المشروع داخل مجلس النواب ووصوله اليوم إلى مرحلة مناقشته في اللجان المشتركة بعد سلسلة طويلة من النقاشات والدراسات".



وأشار إلى أن المشروع "خضع لبحث معمّق داخل لجنة الصحة النيابية، كما نوقش في لجان أخرى ولا سيّما لجنة المال والموازنة نظراً لارتباطه بجوانب تمويلية أساسية"، لافتاً إلى أن الهدف هو" التوصل إلى قانون يراعي الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، ويضع البلاد على مسار تحسين مستوى الرعاية الصحية بما يتناسب مع حقوق المواطنين وتطلعاتهم". وأكد أن "بعض التفاصيل لا تزال قيد الدرس داخل مجلس النواب، وهو أمر طبيعي في إطار العمل التشريعي، إلا أن الأهم يبقى استمرار النقاش البنّاء والإيجابي للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للمشروع". كما شدّد على أن "الغاية الأساسية تتمثل في تأمين تغطية صحية شاملة ومتكاملة لجميع اللبنانيين، بحيث لا يبقى أي مواطن عاجزاً عن الوصول إلى العلاج أو الاستفادة من الرعاية الصحية التي يستحقها، ضمن إطار قانوني واضح وعادل ومنظّم، يضمن حسن الإدارة ويمنع الهدر والفساد ويكرّس المساواة بين جميع اللبنانيين من دون أي تمييز".
مواضيع ذات صلة
في معراب.. جعجع استقبل القائم بالأعمال السوري
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع استقبل نائب رئيس البرلمان الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعمليات جديدة.. الضمان الاجتماعي يوسع تغطياته الصحية
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع بحث المستجدات السياسية والأمنية مع جينين بلاسخارت
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:07 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

وزارة الصحة

نائب الرئيس

الديمقراطي

وزير الصحة

اللبنانية

الجمهوري

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:44 | 2026-06-24
Lebanon24
14:03 | 2026-06-24
Lebanon24
13:50 | 2026-06-24
Lebanon24
13:27 | 2026-06-24
Lebanon24
13:00 | 2026-06-24
Lebanon24
12:51 | 2026-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24