تحذير من جنبلاط يتعلق بالجيش

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للتذكير بان وحده الجيش اللبناني مسؤول عن امن الوطن والجنوب وللتذكير بان وحده اتفاق الهدنة يرعى العلاقة بين الدولة اللبنانية واسرائيل وفي هذا السياق نحذر بالتلاعب بعقيدة الجيش تحت اي مسمى او مهمة في ظل هذه الفوضى في الاتفاقات من الخليج إلى سويسرا https://t.co/ipKt0GqRST
— walid joumblatt (@walidjoumblatt) June 24, 2026
للتذكير بان وحده الجيش اللبناني مسؤول عن امن الوطن والجنوب وللتذكير بان وحده اتفاق الهدنة يرعى العلاقة بين الدولة اللبنانية واسرائيل وفي هذا السياق نحذر بالتلاعب بعقيدة الجيش تحت اي مسمى او مهمة في ظل هذه الفوضى في الاتفاقات من الخليج إلى سويسرا https://t.co/ipKt0GqRST