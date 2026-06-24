تحذير من جنبلاط يتعلق بالجيش

كتب رئيس الإشتراكي السابق عبر حسابه على "اكس":

"للتذكير بان وحده مسؤول عن امن الوطن والجنوب وللتذكير بان وحده يرعى العلاقة بين واسرائيل وفي هذا السياق نحذر بالتلاعب بعقيدة الجيش تحت اي مسمى او مهمة في ظل هذه الفوضى في الاتفاقات من إلى ".