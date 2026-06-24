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لبنان

وزير الزراعة والسفير الصيني يبحثان آفاق الشراكة الزراعية بين البلدين

Lebanon 24
24-06-2026 | 10:29
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وزير الزراعة والسفير الصيني يبحثان آفاق الشراكة الزراعية بين البلدين
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عقد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني لقاء عمل بدعوة من سفير جمهورية الصين الشعبية لدى لبنان السيد تشيان مينجيان، خُصص لمتابعة مسار التعاون الزراعي بين البلدين واستعراض المشاريع المشتركة القائمة وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
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وشكّل اللقاء مناسبة لتقييم التقدم المحرز في إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية التعاون الزراعي بين وزارة الزراعة اللبنانية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية في جمهورية الصين الشعبية، بما يعزز الإطار المؤسسي للشراكة الثنائية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات البحث العلمي الزراعي، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة، ودعم التنمية الريفية المستدامة.

كما تناول البحث الخطوات التنفيذية المتعلقة بالمشاريع المشتركة، ولا سيما مشروع المسيّرات الزراعية المموّل من الجانب الصيني، والذي يُعد نموذجاً متقدماً للتعاون التقني بين البلدين. وقد أسهم المشروع في إدخال تقنيات حديثة إلى القطاع الزراعي اللبناني، من خلال دعم عمليات مكافحة الآفات الزراعية، وتعزيز قدرات الرصد والمتابعة للموارد الطبيعية، ورفع كفاءة الإدارة الزراعية بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

وأكد الجانبان أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرات المشتركة خلال السنوات الماضية، والعمل على توسيع مجالات التعاون لتشمل مزيداً من البرامج والمشاريع التي تدعم تطوير القطاع الزراعي اللبناني وتعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والمناخية.

وأعرب الوزير هاني عن تقديره للدعم الذي تقدمه جمهورية الصين الشعبية للبنان، ولا سيما للقطاع الزراعي، مشيداً بالدور الفاعل الذي يقوم به السفير تشيان مينجيان في ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها. كما أكد تطلع وزارة الزراعة إلى تعزيز التعاون الزراعي والتقني والاستثماري مع الصين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في دعم المزارعين وتحقيق تنمية زراعية مستدامة وشاملة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات المتنامية بين لبنان والصين، والجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكات التنموية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.
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