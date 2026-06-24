ماذا تخبئ مسودة الإعلان الأميركي؟

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كتب ميشال نصر في" الديار": مصادر مواكبة كشفت بان محادثات الامس خصصت للبحث في التفاصيل العملية لمشروع "المناطق التجريبية"، بما في ذلك تحديد المناطق التي ستُدرج ضمن المرحلة الاولى، علما ان "تل ابيب" ابلغت الاميركيين ببنى تحتية تابعة لحزب الله في ، ضمن مسعى لتحديد هذه المناطق، التي يمكن من خلالها اختبار قدرة على العمل ضد الحزب، والجداول الزمنية، وآليات الرقابة والتنفيذ، إضافة إلى المعايير التي سيُبنى عليها تقييم نجاح التجربة أو فشلها، مؤكدة بان الجانب اللبناني لا زال يطرح علامات استفهام كثيرة تتعلق بمسالة وقف النار غير الواضحة، مع اصرار "اسرائيل" على الحقوق التي منحها اياها اتفاقها الثنائي مع واشنطن.ورأت المصادر ان المفاوضات العسكرية تواجه عقبات اساسية، ابرزها طلب "اسرائيل" إجراءات تدقيق أمني بإشراف ودعم أميركي(وهو ما لا يمكن لقيادة الجيش القبول به)، بهدف التأكد من جاهزيتها، لتنفيذ المهام التي قد تُسند إليها ضمن أي تفاهمات مستقبلية، وثانيا المناطق التي حددتها لتكون تجريبية، هي في الواقع رقع جغرافية لم تستطع السيطرة عليها، كتلال علي الطاهر، ففضلت التخلي عنها ليتسلمها الجيش وتضعه تحت الاختبار، وهو اقتراح ملغوم ومرفوض لبنانيا.وتابعت المصادر بان المحك الاصعب يبقى في مفاوضات اليوم، التي تتضمن مناقشة مسودة "اعلان النوايا"، الذي يتوقع ان يصدر عن الخارجية الاميركية، والتي يشمل الشق العسكري والامني والسياسي، والذي على ضوئه سيتم الحكم على مسار ومصير المفاوضات في واشنطن، خصوصا ان الشياطين تكمن دائما في التفاصيل.من جهتها، اكدت اوساط اميركية مواكبة أن نجاح مسار واشنطن لن يُقاس بمجرد انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق، بل بمدى قدرته على منع عودة عناصر أو الأسلحة أو البنى العسكرية إلى المناطق التي سينسحب منها "الجيش "، كاشفة ان ما حصل في سويسرا كان نتيجة عدم قدرة الدولة اللبنانية في اتخاذ أي خطوات عملية، رغم مسار التفاوض المكوكي لعدة اشهر، فكان القرار بانشاء خلية الازمة لمتابعة وقف النار، على ان تترك الترتيبات الميدانية لطاولة واشنطن، كاشفة ان الاميركي أوضح صراحة لرئيس الجمهورية، بان واشنطن تسعى جديا لاغلاق الحروب في المنطقة بما فيها ، دون التوقف عند التفاصيل الصغيرة، مؤكدا "بأن عمل "الميكانيزم" قد انتهى، وأن من مصلحة لبنان وجود الخلية التي أُعلن عنها".