تعديلات لبنانية على "إعلان النيات"

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كتب رضوان عقيل في" النهار": لم يكن الاجتماع الأول من الجولة الخامسة في مفاوضات على مستوى التوقعات، نتيجة حالة الغضب التي أبرزها أعضاء الوفد ، ويجري العمل على بلورة "إعلان النيات" الذي قدم ملاحظات على مندرجاته. لم ينتهِ الاجتماع أول من أمس إلى خلاصة إيجابية يمكن البناء عليها نتيجة "المماطلة" المدروسة من الوفدين الدبلوماسي والعسكري الإسرائيليين، على أن يتوّج المفاوضون ما توصلوا إليه في جلسة اليوم. وفي المعلومات أن الوفد الإسرائيلي لم يتعامل بإيجابية مع الوفد اللبناني، ووصلت ردوده إلى حدود السلبية، وسط مقاربة أكثر تعقيداً من الجولات السابقة، علماً أن الإسرائيليين لم يخفوا انتقاداتهم للوسيط الأميركي، إشارة إلى مذكرة التفاهم مع الإيرانيين وما انبثق من اجتماعات جنيف بين الطرفين بمشاركة قطرية وباكستانية. في اجتماع الثلاثاء، طالب لبنان بمساحة أكبر من "المناطق التجريبية"، حيث لا يمكن العمل بموجب خيار الأقضية الذي طرحه ، لأن ثمة بلدات تقع على الخط الأزرق "لن يخرج الإسرائيلي منها بسهولة، أقله في هذا التوقيت". وثمة طرح لبناني، في حال عدم الأخذ بـ"المناطق التجريبية"، يقضي بتوزيع القطاعات: والأوسط والشرقي التي تعتمدها "الميكانيزم" وقيادة ، ويعرفها العماد رودولف هيكل قبل تسلمه قيادة المؤسسة، وهو على تواصل مفتوح مع السفير سيمون كرم.تبرز مصادر دبلوماسية مواكبة لمجريات المفاوضات النقاط الآتية:استمرار الوفد الإسرائيلي في سياسة المماطلة، وقد انعكس التقارب الأميركي - على مقاربات سفير تل أبيب في واشنطن وأعضاء الوفد المرافق.لم يبدِ الجانب الأميركي، رغم عدم تقبله للطرح الإسرائيلي، أيّ ضغوط قوية عليه رغم الحرص على إنجاح مسار المفاوضات، مع دعوته الطرفين إلى تقديم التنازلات المطلوبة للوصول إلى حصيلة إيجابية تنهي سنوات من الصراع وانعدام مناخات الثقة بين لبنان وإسرائيل.يجري التحضير لمندرجات "إعلان النيات". وقد تلقى لبنان نسخة منه وجرت مناقشتها في قصر بعبدا وتقديم عدد من التعديلات التي تحصّن الموقف اللبناني.ويُتوقع أن تخلص الجولة اليوم، في حضور الوفد الدبلوماسي، إلى المصادقة على هذا الإعلان الذي يعمل الأميركيون على إنضاجه ليعبّد طريق المفاوضات بين وتل أبيب.ويعمل الوسيط الأميركي على إنجاح هذه المفاوضات، وهو ما عكسه روبيو في اتصاله بالرئيس جوزاف عون، مع بروز توجه عربي وغربي وسط جهود قطرية للاستفادة من مناخات التقارب المفتوحة بين واشنطن وطهران. لم تتم مفاتحة الجانب اللبناني في "خلية جنيف" لإشراك شخصية لبنانية قبل بلورة معالمها، ويُلاحظ أن لا حماسة لبنانية للانضمام إليها، ليس لأنها تضم في صفوفها فحسب، بل من باب إعطاء الأولوية لما يحصل في مفاوضات واشنطن.في المحصلة، لا يمكن الاكتفاء بمسار واحد من دون الاستعانة بما يحصل في سويسرا.