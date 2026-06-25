من إيطاليا.. وصول تمثال للسيدة العذراء إلى دير كفيفان

وصل ليلًا إلى دير كفيفان تمثال للسيدة آتياً من ، حيث كان في استقباله رئيس الدير الأب إسطفان فرح وجمهور الدير.

وجرى تثبيت التمثال على قاعدة أُعدّت في المزار الجديد داخل الباحة الخارجية للدير.

ومن المقرر تدشين التمثال عند الساعة السادسة مساء السبت، خلال قداس احتفالي يترأسه راعي أبرشية المطران .

ويلي القداس مسيرة بذخائر الطوباوي إسطفان نعمه، في ذكرى إعلانه طوباوياً.