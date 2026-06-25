سلاح "حزب الله" اقترب تسليمه بانتظار توليفة إقليمية ودولية

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اما فينتظر سير مفاوضاته في على الرغم من وجود ثوابت أولها تثبيت وقف اطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي. لكن ماذا عن معضلة سلاح " "؟ هل حان وقت معالجته؟ وما هي التسوية التي تتعلق بهذا الملف؟ما يصدر من كلام عن المعنيين في حزب الله لا يعزز التأكيد ان تسليمه السلاح سيتحقق في القريب العاجل. وبالنسبة لهم ، ما لم يتحقق الانسحاب لن يسحب السلاح. فمن اين يبدأ الحل؟تعرب مصادر سياسية مطلعة عن اعتقادها عبر "'لبنان ٢٤" انه في اللغة الخارجية لا يزال "حزب الله" يشكل تهديدا، وقد تكون هناك إتصالات تحت الطاولة لوضع هذا الملف في اطار المعالجة المطلوبة، وهنا يبرز السؤال هل قررت التخلي عن احد أبرز اذرعها في المنطقة؟ وهل من وعود معينة؟ هذه الأسئلة لا يبدو ان الإجابة عنها قريب المنال خصوصا ان طرحه يتطلب بت بعض النقاط.وتؤكد المصادر ان تثبيت قرار الدولة بحصرية السلاح على كامل أراضيها هو المطلوب وهذا يتعين على الدول الداعمة للبنان المساعدة ورفد الجيش .وتقرأ المصادر نفسها في دعوة الرئيس الأميركي قوات الرئيس السوري احمد الى معالجة امر "الحزب" بأنه نوع من التهويل وليس طرحا جدي، وتؤكد ان الملف برمته لم يتضح بعد سواء ما اذا كان سيسحب وفق خطة معينة ام ان الإتفاق الأميركي _الإيراني الذي خلا مضمونه من إنهاء اذرع إيران في المنطقة سيدفع في المرحلة المقبلة الى مناقشة السلاح وحسمه، مع ان تحدثوا عن آلية في هذا المجال وهذا يعني ان الحل صار قريبا.وهنا تشير المصادر عينها الى ان التسوية بشأن قرار "حزب الله" قد تستغرق بعض الوقت وستأخذ في الأعتبار عدة عوامل محلية وإقليمية الى جانب ما اقرته الحكومة حول بسط سلطتها وتكليف الجيش بمهمة حصرية السلاح. فأي تسوية لا بد من ان تستند الى الدولة وتوجهاتها، ودراسة مصير سلاح الحزب مستقبلا وما اذا كان عمله سينتقل الى السياسة ام لا.كل ما يحكى الأن عن واقع سلاح حزب الله لا يرتقي الى الحديث الجدي ولعل من الواجب السؤال هل ان توليفته إقليمية دولية او ان هناك شقا داخليا سيطبق في هذا المجال ..وحدها الايام ومسارات التفاوض تقدم الأجوبة.