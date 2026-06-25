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لبنان

بالفيديو.. حاول دهس عنصر سير بسيّارته المُخالِفة وهذا ما حلّ به

Lebanon 24
25-06-2026 | 07:14
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بالفيديو.. حاول دهس عنصر سير بسيّارته المُخالِفة وهذا ما حلّ به
بالفيديو.. حاول دهس عنصر سير بسيّارته المُخالِفة وهذا ما حلّ به photos 0
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامـة
مـا يلــي:
بتاريخ 23-06-2026 وأثناء قيام عناصر من مفرزة سير الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي بمهمّة ضبط مخالفات السير في الزّلقا، أقدم شخص مجهول يستقلّ سيارة نوع "ب. ام." ذات زجاج حاجب للرؤيا أثناء توقيفه، على محاولة دهس أحد العناصر. حيث اصطدم بالدراجة الآليّة العسكرية، وصدم عدة مركبات مدنية. مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لمحاولة توقيف السيارة، التي فرّ سائقها الى جهة مجهولة. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهذه الحادثة، التي أثارت امتعاض المواطنين.
على الفور، أعطيت الأوامر لتحديد هوية السائق، وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة، وبالتاريخ عينه، تمكنت عناصر شعبة المعلومات من ضبط السيارة في انطلياس، ومن معرفة الفاعل الذي يُدعى:
- ع. ت. (مواليد عام 2002، فلسطيني)
وبنتيجة الرّصد والمراقبة، تبين أنّ المذكور غادر مكان إقامته وتوارى عن الأنظار بعد الحادثة، وفرّ الى جهة مجهولة.
بتاريخ 24-06-2026، تمكنت المجموعة الخاصّة في الشعبة من تحديد مكان اختباء المذكور في محلة كفرذبيان، حيث كمنت له، وأوقفته.
 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على محاولة دهس أحد عناصر قوى الأمن وفراره من أمام الدورية، كونه يعلم انه مخالف للقانون ووضع السيارة غير قانونيّ.
 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع السيارة المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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