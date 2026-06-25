جلسة حكومية في بعبدا… اليكم أبرز المقررات

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عقد جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، حيث أقرّ سلسلة تعيينات وإصلاحات تربوية وإدارية بارزة. واستهل الجلسة بالتوجه للبنانيين بمناسبة ذكرى عاشوراء، مؤكداً على قيم التضحية والوحدة الوطنية.وفي الشق الإغاثي والإعماري، شدد الرئيس عون على وجوب متابعة أوضاع النازحين، والمباشرة الفورية بإحصاء أضرار العدوان الأخير التي طالت المساكن، البنى التحتية، الأراضي الزراعية، وشبكات الكهرباء والاتصالات، تحضيراً لمؤتمرات الدعم الدولي لإعادة الإعمار. كما دعا إلى جهوزية المعابر الحدودية لاستقبال المغتربين والسياح في حال ثبات وقف إطلاق النار.من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام إنجاز دفتر الشروط الخاص بتكليف جهة متخصصة لإجراء تحقيق جنائي في ملف بواخر الطاقة الكهربائية، موضحاً أن الدفتر يتضمن جزأين؛ عاماً يصلح لأي تدقيق في أي وزارة، وخاصاً بالبواخِر، وذلك تعزيزاً للشفافية والإصلاح.وفي المقررات والتعيينات، وافق المجلس على:تعاونية موظفي الدولة: تعيين نزيه حمود مديراً عاماً.الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء: تعيين المحامية كريستينا عصام أبي حيدر عضواً متفرغاً.المجلس الوطني للبحوث العلمية: تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة الدكتور أسعد أنطوان عيد، والدكتور ساطع الأرناؤوط نائباً للرئيس.هيئة إدارة قطاع البترول: تعيين الأعضاء (جان بول صباغ، فوزي خليفة، غريس رشيد، كابي دعبول، وسام الذهبي، ووسام شباط).قرارات أخرى: المصادقة على النظام التأسيسي لمؤسسة مطار الدولي، والموافقة على مشروع مرسوم المنهاج اللبناني الجديد للتعليم ما قبل الجامعي.وفي الملف التربوي، أقر المجلس إلغاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتعليم المهني (TS و LT) لهذا العام بسبب الظروف الاستثنائية. وأوضحت وزيرة التربية ريما كرامي أنه سيتم اعتماد علامات المدارس وفق معدل نجاح 9.5 للمواد المنجزة قبل الأول من آذار، مع تنظيم دورة استثنائية بعد شهر للطلبات الحرة والراسبين والطلاب الراغبين في تحسين درجاتهم لمتطلبات جامعية، مؤكدة أن المنهاج الجديد المعتمد سيطبق تدريجياً بدءاً من العام المقبل للمراحل الابتدائية.صحيّاً وأمنياً، استمع المجلس إلى عرض من حول الإجراءات الوقائية الاستباقية على المعابر والمطار لمنع وصول "إيبولا" عقب تسجيل إصابة في فرنسا، مؤكداً خلو من أي حالة. كما عرض وزير الاتصالات مسار التحقيقات القضائية والإدارية في الحريق الذي اندلع بمستودعات الوزارة و"أوجيرو" في الدكوانة لحصر الأضرار وتحديد الأسباب.وفي ختام الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنه تم رفض اقتراح قانون "خدمة الوطن" بناءً على ملاحظات الوزارات المعنية، وأعلن التمديد لكهرباء زحلة لتأمين سير المرفق العام، لافتاً إلى أن ملف المفاوضات مع لم يطرح في الجلسة لاستمرار المحادثات، على أن يعرض فور جهوزه وفقاً للدستور.