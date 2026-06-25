تزامنا مع احياء يوم العاشر من محرّم.. تدابير سير في الضاحية الجنوبية

Advertisement

صـدر عـن المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـةالبــلاغ التالــي:ستقام في الضاحية الجنوبيّة لبيروت مراسم ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26-06-2026، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين. لذلك، اعتبارًا من الساعة 1،30 من فجر يوم الجمعة ولحين الانتهاء، ستتخذ تدابير السير التالية:أوّلًا:اقفال جادة عماد مغنيّة بالاتجاهين من مستديرة الصيّاد شرقًا، ومن طريق القديم غربًا، بالإضافة إلى الطرقات الأساسيّة والفرعيّة المؤديّة إليهاقفال طريق المطار القديم اعتبارًا من مستديرة شاتيلا لغاية جسر الكوكودي، بالإضافة إلى الطرقات الأساسيّة والفرعيّة المؤديّة إلى الجسرثانيًا: على المواطنين القادمين من ، والراغبين الوصول إلى مطار الرئيس الشهيد سلوك الطرقات التالية:من مستديرة الكولا، أوتوستراد زياد الرحباني، وصولًا إلى التحويلة المؤدية إلى المطار.من دوار الأونيسكو – الماريوت، طريق عام الأوزاعي، مفرق البرج، جسر النافعة، باتجاه ملعب ، وصولًا إلى المطار.من دوار الأونيسكو – الماريوت، طريق عام الأوزاعي، حتى مستديرة السمكة، صعودًا باتجاه مفرق ملعب العهد، وصولًا إلى المطار.ثالثًا: على المواطنين القادمين من الجنوب، سلوك الطرقات التالية:من أنفاق المطار، حتى تحويلة الكوكودي، باتجاه طريق المطار القديم، وصولًا إلى المطار.من خلدة، الطريق البحرية، طريق عام الأوزاعي، حتى مستديرة السمكة، صعودًا باتجاه مفرق ملعب العهد، وصولًا إلى المطار.كما يُحظّر إطلاق طائرات التصوير (Drones) على اختلاف أنواعها، اعتبارًا من السّاعة 18،00 من تاريخ 25-06-2026، ولحين الانتهاء.لذلـك، تطلب لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ والتقيّد بإرشادات عناصر المكلّفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.