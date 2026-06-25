تزامنا مع احياء يوم العاشر من محرّم.. تدابير سير في الضاحية الجنوبية

صـدر عـن المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة
البــلاغ التالــي:
ستقام في الضاحية الجنوبيّة لبيروت مراسم ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26-06-2026، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين. لذلك، اعتبارًا من الساعة 1،30 من فجر يوم الجمعة ولحين الانتهاء، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
تدابير السير التالية:
أوّلًا:
اقفال جادة عماد مغنيّة بالاتجاهين من مستديرة الصيّاد شرقًا، ومن طريق المطار
القديم غربًا، بالإضافة إلى الطرقات الأساسيّة والفرعيّة المؤديّة إليه
اقفال طريق المطار القديم اعتبارًا من مستديرة شاتيلا لغاية جسر الكوكودي، بالإضافة إلى الطرقات الأساسيّة والفرعيّة المؤديّة إلى الجسر
ثانيًا: على المواطنين القادمين من بيروت
، والراغبين الوصول إلى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي
سلوك الطرقات التالية:
من مستديرة الكولا، أوتوستراد زياد الرحباني، وصولًا إلى التحويلة المؤدية إلى المطار.
من دوار الأونيسكو – الماريوت، طريق عام الأوزاعي، مفرق البرج، جسر النافعة، باتجاه ملعب العهد
، وصولًا إلى المطار.
من دوار الأونيسكو – الماريوت، طريق عام الأوزاعي، حتى مستديرة السمكة، صعودًا باتجاه مفرق ملعب العهد، وصولًا إلى المطار.
ثالثًا: على المواطنين القادمين من الجنوب، سلوك الطرقات التالية:
من أنفاق المطار، حتى تحويلة الكوكودي، باتجاه طريق المطار القديم، وصولًا إلى المطار.
من خلدة، الطريق البحرية، طريق عام الأوزاعي، حتى مستديرة السمكة، صعودًا باتجاه مفرق ملعب العهد، وصولًا إلى المطار.
كما يُحظّر إطلاق طائرات التصوير (Drones) على اختلاف أنواعها، اعتبارًا من السّاعة 18،00 من تاريخ 25-06-2026، ولحين الانتهاء.
لذلـك، تطلب المديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم
والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي
المكلّفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.