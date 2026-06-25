طليس: نطالب الحكومة بالتراجع عن قرار فرض ضرائب جديدة

اعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في في بيان، "رفضه القاطع، للمرسوم الصادر عن الحكومة والقاضي بفرض ضرائب ورسوم جديدة، الذي يأتي في وقت يرزح فيه اللبنانيون تحت وطأة أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، وتداعيات الحرب والعدوان والنزوح".

اضاف: "إن أي زيادة ضريبية، ولا سيما على المحروقات، ستنعكس مباشرة على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، ما يزيد من معاناة المواطنين ويثقل كاهلهم أكثر. فبدلاً من أن تكون الحكومة إلى جانب الناس وتعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم وخدماتهم الأساسية، تتصرف وكأنها تاجر يبحث عن زيادة إيراداته فيما المواطن أصبح زبوناً يدفع الثمن في كل مرة".

وختم: "نرفض هذا المرسوم رفضاً قاطعاً، ونطالب الحكومة بالتراجع الفوري عنه وعدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية، خصوصاً على المحروقات، لأن الناس لم تعد تحتمل المزيد من الضرائب فيما الدولة لا تزال عاجزة عن القيام بأبسط واجباتها. ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الموقف المناسب دفاعاً عن المواطنين وحقوقهم".