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لبنان

وطن الانسان: على الدولة مواصلة الاهتمام بالملفات الحياتية اليومية

Lebanon 24
25-06-2026 | 11:56
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وطن الانسان: على الدولة مواصلة الاهتمام بالملفات الحياتية اليومية
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أكد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، " أن في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مناخا مؤاتيا يفتح نافذة جدية للوصول إلى اتفاق واضح من خلال المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية أميركية، بما يفضي إلى تحرير الأرض وبسط سلطة الدولة اللبنانية بشكل كامل على كل أراضيها".

ونوه بـ"أداء الوفد اللبناني المفاوض"، معلّقا آمالاً على "خارطة طريق تشكّل المناطق التجريبية نقطة مهمة منها، تمهيدا للبناء على نتائجها واستكمال المسار".

وجدد شكره لـ"مبادرة المملكة العربية السعودية بفتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانية"، مؤكدا أن "الدور العربي في هذه المرحلة الدقيقة بالغ الأهمية لتجنيب لبنان الانزلاق في محاور قاتلة"، معولا على "الأشقاء العرب في حماية لبنان من تداعيات أي اتفاقيات قد تنعكس سلبا عليه، كما حصل في اتفاق القاهرة عام 1969، وما تلاه من وصاية على لبنان عام 1976".

وقال: "رغم اللحظات التاريخية والمفصلية التي تعيشها المنطقة ولبنان، يتوجب على الدولة اللبنانية مواصلة الاهتمام والمعالجة الجدية للملفات الحياتية اليومية، وفي مقدمها:

- قضية إنتاج الترابة: إن التأخير الكبير في إعادة تشغيل المعامل يتسبب بخسائر فادحة وركود اقتصادي مؤلم، وقد تضاعفت كلفة طن الترابة أكثر من أربع مرات، مما ينعكس مباشرة على كلفة البناء وحركة القطاع العقاري، ويشكّل عبئاً كبيراً على كل شاب وشابة يسعون إلى تأسيس عائلة في وطنهم.

- قضية النفايات: منذ أكثر من ستة أشهر، ونحن ندق ناقوس الخطر بضرورة تنفيذ خطط المعالجة المتكاملة. ونخشى، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، الوصول إلى موعد إقفال المكبّات من دون حلول مستدامة، ما ينذر بكارثة بيئية قد تنفجر مجدداً في وجه المواطنين".

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