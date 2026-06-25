لقاء بين جابر والسفير السعودي وتشديد على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين

عرض وزير المال ياسين جابر وسفير الجديد فهد الدوسري، للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع والمملكة ، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد الجانبان على "أهمية الدور الذي تضطلع به في دعم لبنان ومساندته في مواجهة المحنة التي يمر بها، والتحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها، انطلاقاً من حرصها الدائم على استقراره وازدهاره.

كما جرى التداول في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والإصلاحات التي تعمل على تنفيذها، إضافة إلى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعرب الوزير جابر عن "تقديره للقرار الذي اتخذته المملكة العربية بإعادة فتح أسواقها أمام الصادرات "، معتبراً أن "هذه الخطوة تشكل دعماً مهماً للاقتصاد اللبناني وللقطاعات الإنتاجية، لا سيما للمزارعين والمنتجين الزراعيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأسواق العربية لتصريف إنتاجهم".

وقال جابر: "إن قرار المملكة إعادة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص القيادة السعودية على الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، وهو قرار ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني والعائلات اللبنانية التي تعتاش من القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به".

وأشار إلى أن "اللقاء تناول أيضاً الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة المال، لا سيما على المستوى الجمركي والرقابي، بهدف تعزيز الرقابة على المعابر ومكافحة التهريب ومنع أي تجاوزات قد تسيء إلى حركة التبادل التجاري بين البلدين، من خلال تطبيق أعلى معايير الرقابة وضمان سلامة الصادرات اللبنانية وجودتها".

وجدد جابر تأكيده "حرص لبنان على تعزيز علاقاته مع المملكة العربية السعودية وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري معها، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".