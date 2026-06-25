في أكثر من منطقة جنوبية...إسرائيل تزعم مقتل عناصر من حزب الله

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أعلن الجيش الاسرائيلي أن "قوات من لواء غولاني، التابع للفرقة 36، رصدت في بلدة زوطر الشرقية خمسة مسلحين قال إنهم من حزب الله، مشيراً إلى أنهم كانوا يشكلون تهديداً للقوات العاملة في المنطقة".
وفي حادثة منفصلة، أفاد الجيش الاسرائيلي، بأن قوات من لواء الكوماندوز رصدت مسلحاً آخر في منطقة مرتفعات علي الطاهر، زعم أنه كان يشكل تهديداً مماثلاً.
بعد رصدهم داخل المنطقة الأمنية: جيش الدفاع قضى على مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية شكّلوا تهديدًا لقواتنا العاملة في منطقة الدفاع الأمامية
🔸في وقت سابق من اليوم (الخميس)، رصدت قوات فريق القتال التابع للواء غولاني، بقيادة الفرقة 36، والتي تعمل في بلدة زوطر الشرقية، خمسة… pic.twitter.com/S4cfQTlLe3
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 25, 2026
بعد رصدهم داخل المنطقة الأمنية: جيش الدفاع قضى على مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية شكّلوا تهديدًا لقواتنا العاملة في منطقة الدفاع الأمامية
🔸في وقت سابق من اليوم (الخميس)، رصدت قوات فريق القتال التابع للواء غولاني، بقيادة الفرقة 36، والتي تعمل في بلدة زوطر الشرقية، خمسة… pic.twitter.com/S4cfQTlLe3