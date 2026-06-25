في أكثر من منطقة جنوبية...إسرائيل تزعم مقتل عناصر من حزب الله

أعلن الجيش الاسرائيلي أن "قوات من ، التابع للفرقة 36، رصدت في بلدة الشرقية خمسة مسلحين قال إنهم من ، مشيراً إلى أنهم كانوا يشكلون تهديداً للقوات العاملة في المنطقة".

وفي حادثة منفصلة، أفاد الجيش الاسرائيلي، بأن قوات من لواء رصدت مسلحاً آخر في منطقة مرتفعات ، زعم أنه كان يشكل تهديداً مماثلاً.