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لبنان

قرار مهم من الأمن العام بشأن جوازات السفر غير البيومترية

Lebanon 24
25-06-2026 | 15:26
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قرار مهم من الأمن العام بشأن جوازات السفر غير البيومترية
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّه، واعتباراً من تاريخه، سيصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج "٢٠٠٣" غير البيومترية، أي تلك التي تبدأ أرقامها التسلسلية بعبارة "RL" عند دخول حامليها إلى الأراضي اللبنانية.

ويأتي هذا الإجراء في ضوء اعتماد وثائق السفر البيومترية على الصعيد الدولي، وعدم قبول العديد من الدول لهذه الجوازات لإنجاز إجراءات الدخول أو العبور، وذلك انسجاماً مع المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي(ICAO) .

عليه، تدعو المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين اللبنانيين حاملي جوازات السفر من الأنموذج "٢٠٠٣" إلى المبادرة بالتقدّم من الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة لها لاستبدالها بجوازات سفر لبنانية بيومترية جديدة، تفادياً لأي تأخير أو عوائق قد تواجههم أثناء السفر.

كما تعلم المديرية العامة للأمن العام أنه اعتباراً من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦ يتوقف العمل داخل البلاد بجوازات السفر اللبنانية من الأنموذج "٢٠٠٣"، ويمنع من مغادرة الأراضي اللبنانية بموجبها.

للإستفسار أو لمزيد من المعلومات الاتصال بمركز خدمة المواطنين (Call Center) على الرقم ١٧١٧.

 

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