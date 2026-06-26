تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان بين سويسرا وواشنطن… ربط معلن للمسارات وفصل خفّي من "تحت الطاولة"

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
26-06-2026 | 02:00
A-
A+
لبنان بين سويسرا وواشنطن… ربط معلن للمسارات وفصل خفّي من تحت الطاولة
لبنان بين سويسرا وواشنطن… ربط معلن للمسارات وفصل خفّي من تحت الطاولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ما تمّ الاتفاق عليه في سويسرا بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بخصوص الوضع في لبنان، وما جرى بحثه في واشنطن بين الوفدين المفاوضين اللبناني والإسرائيلي، برعاية أميركية، ثمة بعض المشتركات بينهما من حيث الأهداف، من دون أن يعني ذلك بالطبع التوافق على آليات التنفيذ، خصوصًا أن الجانب اللبناني، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، يصرّ على الفصل ما بين المسارين. وهذا ما يشدّد عليه العماد جوزاف عون من خلال المواقف التي يعلنها يوميًا، مؤكدًا أن التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عمّا صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية، وتشديده على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخوّلة التفاوض، ولا مجال لتسليم الملف اللبناني إلى طهران.
Advertisement

وبالتوازي مع الموقف اللبناني الرسمي فإن ثمة عملًا أميركيًا لـ "تحرير" لبنان من القبضة الإيرانية. وهو ما حسمه وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، من أبو ظبي، بتأكيده أن "ملف لبنان منفصل عن ملف إيران، و"أننا نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية، ولا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ".

ويبدو أن هذا الفصل الذي يحرص عليه الجانب اللبناني الرسمي لا ينفصل عن محاولة أوسع لإعادة ضبط موقع لبنان داخل التوازنات الإقليمية المتحركة، بحيث لا يكون جزءًا من أي تفاهمات تُصاغ فوق طاولات دولية أو إقليمية بمعزل عن القرار السيادي للدولة اللبنانية. فإصرار الرئيس جوزاف عون على حصر التفاوض بالدولة اللبنانية وحدها يعكس مقاربة تعتبر أن أي التفاف على المؤسسات الرسمية من شأنه أن يضعف موقع لبنان التفاوضي، ويعيد إنتاج أزمات سبق أن دفع اللبنانيون أثمانها في مراحل سابقة.

في المقابل، تبدو واشنطن منخرطة في مسار مزدوج: من جهة، إدارة التفاوض مع إيران في سياق أوسع يتعلق بإعادة ضبط النفوذ الإقليمي وتفادي انفجار واسع في المنطقة، ومن جهة ثانية، الدفع باتجاه تثبيت مسار مباشر مع الدولة اللبنانية باعتبارها المرجعية الشرعية الوحيدة لأي تفاهمات تتصل بوقف الأعمال العدائية وترتيبات الجنوب. ومن هنا يكتسب تصريح وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو أهمية خاصة، ليس فقط لجهة المضمون، بل لجهة التوقيت، إذ يعكس مقاربة أميركية أكثر حدّة في الفصل بين المسارات، وربط الاستقرار في لبنان بقدرة الدولة على الإمساك الكامل بالقرار الأمني والسياسي.

لكن هذا الفصل المعلن بين "الملف اللبناني" و"الملف الإيراني" لا يلغي حقيقة الترابط غير المباشر بينهما، إذ يدرك جميع الأطراف أن أي تفاهمات كبرى في سويسرا لن تمرّ من دون أن تترك أثرها على الساحة اللبنانية، سواء عبر تهدئة ميدانية على الحدود الجنوبية، أو عبر إعادة تعريف دور القوى المحلية في معادلة الصراع والردع. وبالتالي، فإن لبنان، رغم محاولته التمايز الرسمي، يبقى في قلب المعادلة لا على هامشها.

وفي هذا السياق، تتقاطع الحسابات الدولية والإقليمية عند نقطة واحدة: منع انفجار الجبهة اللبنانية وتحويلها إلى ساحة مفتوحة لتصفية الرسائل بين واشنطن وطهران وتل أبيب. إلا أن هذا الهدف، على أهميته، يبقى مشروطًا بمدى قدرة الداخل اللبناني على التماسك، وتحصين موقع الدولة في مواجهة الضغوط المتناقضة، سواء تلك التي تدفع نحو التصعيد أو تلك التي تفرض مسارات تسوية قد لا تتطابق بالكامل مع الأولويات الوطنية.

وعليه، فإن المرحلة المقبلة تبدو مفتوحة على أكثر من سيناريو، من التهدئة التدريجية إلى التصعيد المحسوب، فيما يبقى الثابت الوحيد أن لبنان لم يعد ساحة معزولة عن المفاوضات الكبرى، بل بات جزءًا عضويًا من هندسة التسويات التي يُرسم إطارها في الخارج وتُختبر نتائجها على أرضه.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
ماكرون يعلن عن "تقارب جديد" بين أوروبا وواشنطن بشأن أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 12:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السويسرية: سويسرا تظل على استعداد لدعم المفاوضات بين طهران وواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 12:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض أميركي لبقاء "اليونيفيل" ولو تحت الفصل السابع
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 12:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: باريس تدعو لفصل ملف "هرمز" عن محادثات واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 12:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

اللبناني على

الإسرائيلي

الدولة على

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:05 | 2026-06-26
Lebanon24
05:01 | 2026-06-26
Lebanon24
05:00 | 2026-06-26
Lebanon24
04:57 | 2026-06-26
Lebanon24
04:49 | 2026-06-26
Lebanon24
04:43 | 2026-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24