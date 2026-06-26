نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة رحّبت بإعادة فتح أسواق السعودية

رحّبت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة، في بيان، ب"الخطوة الإيجابية المتمثلة بإعادة فتح أسواق أمام الصادرات ، لما لها من أهميّة كبيرة في دعم القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز فرص المزارعين والمصدرين واستعادة حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين".

وشكرت للمملكة "مبادرتها الكريمة التي تعكس عمق العلاقات الأخويّة والتاريخيّة التي تجمع بين والمملكة، وتؤكّد حرص الدائم على الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه في مختلف الظروف".

وثمّنت النقابة "الجهود الدبلوماسية والرسمية التي بذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب ورئيس ، والتي أسهمت في تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية التي طال انتظارها من قبل العاملين في القطاعين الزراعي والتصديري".

وفي الوقت نفسه، استغربت النقابة "بعض المواقف والتعليقات الإعلامية التي سعت إلى التقليل من أهمية هذا الإنجاز أو التشكيك في جدواه، وترى أن المصلحة الوطنية تقتضي التعاطي مع مثل هذه الخطوات بروح إيجابية ومسؤولة، بعيدًا عن السجالات، ولا سيّما أنّها تصبّ مباشرةً في خدمة الاقتصاد اللبناني والمزارعين والعاملين في قطاع التصدير".

وأملت أن "تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين، بما ينعكس خيرًا على الاقتصاد اللبناني ويعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين لبنان والمملكة العربية ".