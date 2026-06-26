بيان لوزارة الطاقة... هل سيتمّ رفع تعرفة الكهرباء؟

صدر عن والمياه البيان الآتي:

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اطلع والمياه جو الصدي على واقع تكلفة انتاج الطاقة خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات جراء الحرب الدائرة في المنطقة تزامناً مع إنخفاض الجباية في بعض المناطق، مما يتسبب بخسائر مالية لمؤسسة - كما كان يجري في الحقبات السابقة - ما لم يتم إعادة النظر بسعر الكيلو واط المعتمد اليوم.كما ذكّر بأن المؤسسة منذ إستلامه مهامه تشتري المحروقات من عائدات الجباية في ظل رفضه العودة الى نهج السلف والاستدانة من الخزينة اي من جيوب المواطنين.الحل العملي والبديهي في هكذا حالة هو تعديل سعر الكيلو واط وجعله متحركاً مع حركة أسعار عالمياً وهذا ما خلصت اليه الدراسات دوماً بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء والبنك الدولي.إلا أن الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة وسعر الكيلو واط في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به اللبنانيون، لذا جدّد الصدي المطالبة من مجلس الوزراء الايعاز بسداد كافة المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لصالح لقاء اشتراكاتها واستهلاكها للتيار الكهربائي التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل ٥٠ مليون دولار شهريا. هكذا خطوة تتيح توفير الاموال اللازمة لشراء المحروقات لصالح المؤسسة حتى فصل الخريف وحينها تكون الصورة توضحت أكثر وتبلور واقع سوق النفط عالمياً.تجاوب مشكوراً مع طرح الصدي، وأصدر تعميماً للوزارات والمؤسسات العامة لتسديد المستحقات المتربة عليها. كما طلب بالتوازي من وزارة المال أخذ الإجراءات اللازمة المسهلة لتسديد هذه المستحقات...