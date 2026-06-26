رجي اتصل بأمين عام مجلس تعاون الخليج وثمن ما تضمنه البيان المشترك مع أميركا

كتب والمغتربين يوسف رجي عبر حسابه على "اكس":

"أجريتُ إتصالاً بالأمين العام لمجلس التعاون لدول ، معالي الأستاذ جاسم البديوي، أثمّن فيه ما تضمّنه البيان الوزاري المشترك بين والولايات المتحدة الأميركية من دعمٍ لمسار التفاوض بين وإسرائيل برعاية أميركية، ولجهود تعزيز سيادة واحتكارها وحدها استخدام القوّة على كامل أراضيها".