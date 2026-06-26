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لبنان

رجي اتصل بأمين عام مجلس تعاون الخليج وثمن ما تضمنه البيان المشترك مع أميركا

Lebanon 24
26-06-2026 | 10:39
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رجي اتصل بأمين عام مجلس تعاون الخليج وثمن ما تضمنه البيان المشترك مع أميركا
رجي اتصل بأمين عام مجلس تعاون الخليج وثمن ما تضمنه البيان المشترك مع أميركا photos 0
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كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عبر حسابه على "اكس": 
 
"أجريتُ إتصالاً بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الأستاذ جاسم البديوي، أثمّن فيه ما تضمّنه البيان الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية من دعمٍ لمسار التفاوض الثنائي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، ولجهود تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واحتكارها وحدها استخدام القوّة على كامل أراضيها".
 
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