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لبنان

بعد الجدل حول "الخادم الاستثنائي للمناولة المقدسة".. توضيح من أبرشية مار مارون في كندا

Lebanon 24
27-06-2026 | 03:00
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بعد الجدل حول الخادم الاستثنائي للمناولة المقدسة.. توضيح من أبرشية مار مارون في كندا
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صدر ﺗﻮﺿﯿﺢ عن اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ أﺑﺮﺷﯿﺔ ﻣﺎر ﻣﺎرون - ﻛﻨﺪا ﺣﻮل " اﻟﺨﺎدم الاستثنائي  ﻟﻠﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ "، وفيه: 
"وردﻧﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ رﻋﯿﺔ ﻣﺎر ﺷﺮﺑﻞ - ﻣﯿﺴﯿﺴﺎﻏﺎ - أوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺻﻔﺤﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٢٥ ﺣﺰﯾﺮان ٢٠٢٦ ﻟﻌﺮض ﺻﻮر ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﺤﺮك واﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﺑﻌﺾ أﺑﻨﺎء اﻟﺮﻋﯿﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺎھﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ وھﻲ ﺧﺪﻣﺔ درﺟﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﺑﺮﺷﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ ﺳﯿﺎدة اﻟﻤﻄﺮان ﺑﻮل ﻣﺮوان ﺗﺎﺑﺖ ﻣﮭﺎم ﺧﺪﻣﺘﮭﺎ، وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﯿﮫ، ﻧﻀﻊ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻤﻄﻠﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح، اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻜﻨﺴﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ: 
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ﯾﻮرد ﻛﺘﺎب اﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻜﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٩١٠ ﻣﻨﮫ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
اﻟﻔﻘﺮة :١ اﻟﺨﺎدم اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ھﻮ اﻷﺳﻘﻒ أو اﻟﻜﺎھﻦ أو اﻟﺸﻤﺎس. 
اﻟﻔﻘﺮة :٢ اﻟﺨﺎدم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ھﻮ ﺧﺎدم اﻟﻤﺬﺑﺢ (acolyte) أو أي ﻣﺆﻣﻦ آﺧﺮ ﯾُﻌﯿﱠﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ٢٣٠، اﻟﻔﻘﺮة .٣ وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ، ﯾﻮرد اﻟﻘﺎﻧﻮن ٢٣٠، اﻟﻔﻘﺮة ٣ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 
ﻋﻨﺪ اﻗﺘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ وﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻟﺨﺪام، ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. 
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى، ﯾﻨﺺ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺗﯿﻜﺎﻧﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ "ﻗﺮار رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﯿﻦ"، وﯾﻮﺿﺢ أن ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد "ﻣﺴﺎﻋﺪة" ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﻺﻛﻠﯿﺮوس، ﺑﻞ ھﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻤﺪوﻧﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺳﺮّي اﻟﻌﻤﺎد واﻟﺘﺜﺒﯿﺖ. 
ﻣﻦ ھﻨﺎ، ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﺑﺮﺷﯿﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت رﻋﻮﯾﺔ وﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﮭﺎم إدارﯾﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ. ﻟﺬﻟﻚ، ﯾﮭﻢ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ أﺑﺮﺷﯿﺔ ﻣﺎر ﻣﺎرون - ﻛﻨﺪا، اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ھﻲ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ أدﺑﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﻜﻨﺴﻲ، وﺳﮭﺮاً ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﺮﻋﺎﯾﺎ اﻻﺑﺮﺷﯿﺔ وﻣﺆﻣﻨﯿﮭﺎ.
 
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