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لبنان

"اتفاق الإطار" غير "اتفاق السلام".. ما هي أبرز أنواع الاتفاقات بين الدول؟

Lebanon 24
27-06-2026 | 11:00
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اتفاق الإطار غير اتفاق السلام.. ما هي أبرز أنواع الاتفاقات بين الدول؟
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يوم الجمعة، وقّع لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، "اتفاق إطار" يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية.
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وجاء هذا الاتفاق نتيجة جولات عدّة من المفاوضات عُقدت بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وذلك بغية لجم النزاع المستمر.


ومع كل أزمة أو حرب أو نزاع سياسي، تعود إلى الواجهة مصطلحات مثل "اتفاق الإطار"، و"وقف إطلاق النار"، و"الهدنة"، و"اتفاق السلام". وبينما تبدو هذه التسميات متشابهة للوهلة الأولى، فإنها تختلف جذرياً من حيث مضمونها وأهدافها وقوتها القانونية، كما أن لكل منها دوراً محدداً في مسار إدارة النزاعات أو إنهائها.

وفي ما يلي أبرز أنواع الاتفاقات:
 
 
1- اتفاق الإطار (Framework Agreement)
 
 
يُعد اتفاق الإطار الخطوة التمهيدية لأي مفاوضات كبرى، إذ يحدد المبادئ العامة، وآلية التفاوض، والمواضيع التي ستناقش لاحقاً، من دون أن يتضمن حلولاً نهائية أو تفاصيل تنفيذية.


ويُستخدم هذا النوع من الاتفاقات عندما تكون الخلافات واسعة، فيُرسم "إطار" يسمح للطرفين بمتابعة المفاوضات وفق قواعد متفق عليها.


2- اتفاق وقف إطلاق النار (Ceasefire Agreement)
 
 
يهدف إلى وقف العمليات العسكرية مؤقتاً أو دائماً، من دون أن يعني انتهاء النزاع أو تحقيق تسوية سياسية.
 

وقد يكون وقف إطلاق النار محدوداً بفترة زمنية أو بمنطقة جغرافية، كما يمكن أن يكون قابلاً للانهيار إذا خرق أحد الأطراف بنوده.


3- اتفاق الهدنة (Armistice Agreement)
 
 
يُبرم لوقف الحرب رسمياً، لكنه لا يُعد اتفاق سلام، إذ تبقى حالة الحرب قائمة من الناحية القانونية إلى حين توقيع معاهدة سلام.


وغالباً ما يتضمن ترتيبات عسكرية وأمنية مثل خطوط الفصل، وآليات المراقبة، وتبادل الأسرى.


4- اتفاق السلام (Peace Agreement)
 
 
يُعتبر أعلى درجات الاتفاقات بين الدول المتحاربة، لأنه ينهي حالة الحرب قانونياً وسياسياً، ويؤسس لعلاقات جديدة قد تشمل الاعتراف المتبادل، وترسيم الحدود، والتعاون الأمني والاقتصادي والدبلوماسي. وفعلياً، فإن اتفاق السلام عادة ما يكون شاملاً ونهائياً. 


5- معاهدة السلام (Peace Treaty)
 
 
هي الصيغة القانونية الرسمية لاتفاق السلام، وتُعد وثيقة دولية ملزمة تخضع للقانون الدولي، وغالباً ما تُسجل لدى الأمم المتحدة بعد التصديق عليها من السلطات المختصة في الدول الموقعة.


6- الاتفاق المرحلي أو الانتقالي (Interim Agreement)
 
 
يتناول مرحلة انتقالية بين النزاع والتسوية النهائية، ويعالج ملفات محددة بصورة مؤقتة، على أن تُترك القضايا الأساسية لجولات تفاوض لاحقة.


7- الاتفاق التنفيذي (Implementation Agreement)
 
 
لا ينشئ مبادئ جديدة، بل يحدد كيفية تنفيذ اتفاق سبق التوصل إليه، مثل الجداول الزمنية، وآليات الرقابة، والجهات المسؤولة عن التطبيق.
 

8- الاتفاق الأمني (Security Agreement)
 
 
يركز على القضايا العسكرية والأمنية، مثل انتشار القوات، وإنشاء مناطق عازلة، وآليات المراقبة، والتنسيق الأمني، ومنع التصعيد.


9- اتفاق ترسيم الحدود (Boundary Delimitation Agreement)
 
 
يعالج الحدود البرية أو البحرية بين الدول، ويحدد خطوط السيادة والحقوق القانونية لكل طرف، وقد يشمل الموارد الطبيعية وحقوق الاستغلال.


10- مذكرة التفاهم (Memorandum of Understanding – MoU)
 
 
تُستخدم لإظهار توافق سياسي أو إداري بين الأطراف، لكنها لا تكون دائماً ملزمة قانونياً، إلا إذا نصت بنودها على خلاف ذلك أو استوفت شروط المعاهدات الدولية.


11- البروتوكول (Protocol)
 
 
هو اتفاق مكمل لمعاهدة أو لاتفاق قائم، ويهدف إلى تعديل بعض البنود أو إضافة ترتيبات جديدة من دون إلغاء الاتفاق الأصلي.


12- الإعلان المشترك (Joint Declaration)
 
 
يُعبّر عن موقف سياسي مشترك أو نوايا متبادلة، لكنه غالباً لا يرقى إلى مستوى الاتفاق الملزم قانونياً، ويُستخدم لتهيئة الأجواء أمام مفاوضات لاحقة.
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