Advertisement

تدابير سير على هذا الخط

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:1- بتاريخ 28-06-2026، سيُنظَّم نشاط عبارة عن سباق جري بعنوان “The Titans Race” في منطقة ضبية، انطلاقًا من الـ Waterfront – ، مرورًا بجسر الفهود، فالالتفاف من أمام الـ Golden Beach عبر الطريق المحاذية للأوتوستراد، ثمّ الالتفاف نحو الطريق البحري وصولًا إلى “مايك سبور”، والعودة منه باتّجاه الـ Waterfront – الطريق البحري، وذلك اعتبارًا من الساعة 6:00 ولحين الانتهاء.لذلك، سيتمّ منع مرور السير على المسلك المذكور طيلة فترة النشاط.ينظّم الاتّحاد اللبناني للدرّاجات الهوائيّة، ما بين الساعة 7:00 والساعة 11:00 من 28-06-2026، “سباق ضدّ الساعة لسنة 2026”.لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السير التالية:– منع مرور السير من مفرق جسر باتّجاه سوق السمك.– إقفال جميع الطرقات المؤدّية إلى مسلك السباق، وهي:(باب المرفأ رقم /14/ – سوق السمك، مفرق بلقيان، ومفرق يحيى للتنباك)-إقفال المسلك المؤدّي من ساحة الفوروم دو باتّجاه جادّة إميل لحّود.-منع مرور السيارات من جادّة الجميّل باتّجاه أوتوستراد ، عند محلّتَي وشركة دباس.– منع مرور السيارات من جسر الكرنتينا باتّجاه جادّة إميل لحّود.-إقفال الطرقات وتحويل السير عن مسار السباق عند مرور المتسابقين، على أن يُعاد فتحها بعد مرورهم.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم.