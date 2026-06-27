صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
1- بتاريخ 28-06-2026، سيُنظَّم نشاط رياضي
عبارة عن سباق جري بعنوان “The Titans Race” في منطقة ضبية، انطلاقًا من الـ Waterfront – الطريق البحري
، مرورًا بجسر الفهود، فالالتفاف من أمام الـ Golden Beach عبر الطريق المحاذية للأوتوستراد، ثمّ الالتفاف نحو الطريق البحري وصولًا إلى “مايك سبور”، والعودة منه باتّجاه الـ Waterfront – الطريق البحري، وذلك اعتبارًا من الساعة 6:00 ولحين الانتهاء.
لذلك، سيتمّ منع مرور السير على المسلك المذكور طيلة فترة النشاط.
ينظّم الاتّحاد اللبناني للدرّاجات الهوائيّة، ما بين الساعة 7:00 والساعة 11:00 من يوم الأحد
28-06-2026، “سباق ضدّ الساعة لسنة 2026”.
لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السير التالية:
– منع مرور السير من مفرق جسر الكرنتينا
باتّجاه سوق السمك.
– إقفال جميع الطرقات المؤدّية إلى مسلك السباق، وهي:
(باب المرفأ رقم /14/ – سوق السمك، مفرق بلقيان، ومفرق يحيى للتنباك)
-إقفال المسلك المؤدّي من ساحة الفوروم دو بيروت
باتّجاه جادّة إميل لحّود.
-منع مرور السيارات من جادّة بيار
الجميّل باتّجاه أوتوستراد إميل لحود
، عند محلّتَي وزارة الطاقة
وشركة دباس.
– منع مرور السيارات من جسر الكرنتينا باتّجاه جادّة إميل لحّود.
-إقفال الطرقات وتحويل السير عن مسار السباق عند مرور المتسابقين، على أن يُعاد فتحها بعد مرورهم.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم
، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم.تدابير سير على هذا الخط