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لبنان

تدابير سير على هذا الخط

Lebanon 24
27-06-2026 | 08:08
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

1- بتاريخ 28-06-2026، سيُنظَّم نشاط رياضي عبارة عن سباق جري بعنوان “The Titans Race” في منطقة ضبية، انطلاقًا من الـ Waterfront – الطريق البحري، مرورًا بجسر الفهود، فالالتفاف من أمام الـ Golden Beach عبر الطريق المحاذية للأوتوستراد، ثمّ الالتفاف نحو الطريق البحري وصولًا إلى “مايك سبور”، والعودة منه باتّجاه الـ Waterfront – الطريق البحري، وذلك اعتبارًا من الساعة 6:00 ولحين الانتهاء.
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لذلك، سيتمّ منع مرور السير على المسلك المذكور طيلة فترة النشاط.

ينظّم الاتّحاد اللبناني للدرّاجات الهوائيّة، ما بين الساعة 7:00 والساعة 11:00 من يوم الأحد 28-06-2026، “سباق ضدّ الساعة لسنة 2026”.
لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السير التالية:

– منع مرور السير من مفرق جسر الكرنتينا باتّجاه سوق السمك.

– إقفال جميع الطرقات المؤدّية إلى مسلك السباق، وهي:

(باب المرفأ رقم /14/ – سوق السمك، مفرق بلقيان، ومفرق يحيى للتنباك)

-إقفال المسلك المؤدّي من ساحة الفوروم دو بيروت باتّجاه جادّة إميل لحّود.

-منع مرور السيارات من جادّة بيار الجميّل باتّجاه أوتوستراد إميل لحود، عند محلّتَي وزارة الطاقة وشركة دباس.

– منع مرور السيارات من جسر الكرنتينا باتّجاه جادّة إميل لحّود.

-إقفال الطرقات وتحويل السير عن مسار السباق عند مرور المتسابقين، على أن يُعاد فتحها بعد مرورهم.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم.تدابير سير على هذا الخط
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شعبة العلاقات

الطريق البحري

وزارة الطاقة

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الكرنتينا

يوم الأحد

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