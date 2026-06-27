نسعى لحشد "مليار دولار من أجل الإعمار".. ماذا قال وزير المال من الجنوب؟

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واستهل جابر جولته بزيارة إلى بلدية صور، بحضور النواب د. عناية عز الدين، علي خريس وحسين جشي، قائمقام صور محمد جفال، للريجي ناصيف سقلاوي، المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل علي إسماعيل، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور ورئيس بلدية صور حسن دبوق، اتحاد البلديات عادل سعد، ونائب رئيس البلدية علوان شرف الدين.وتحدث جابر مؤكداً أن "الاتفاق الذي حصل في هو موضوع كبير"، قائلا: "أنا أمثل فريقاً سياسياً كبيراً في البلد، ونحن نلتزم ما يقرره هذا الفريق السياسي في هذا الموضوع منذ صدور هذا القرار، فنحن نلتزم بما يقرره هذا الفريق السياسي الذي ننتمي إليه".وأشار إلى إن "العمل كان يجري منذ فترة للتحضير لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، أن يكون الوقف جدياً ومستداماً، وأن يتبعه تحرير الأراضي المحتلة"، مشيراً إلى أن "الأولوية اليوم تتمثل في إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة، ومساعدة الأهالي على العودة إلى منازلهم، والوقوف إلى جانب من تهدّم منزله عبر تأمين السكن وبدلات الإيواء، إضافة إلى توفير المستلزمات والخدمات الأساسية بأسرع وقت ممكن".ورأى أن الاجتماعات متواصلة لمتابعة هذه المرحلة، لافتاً إلى أن "التمويل يبقى العنصر الأهم لإنجاح خطة الاستجابة". وأوضح أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية انصبّ التركيز على مجموعة من الأولويات، أبرزها الاستمرار في دفع الرواتب بانتظام وبالدولار حفاظاً على الاستقرار النقدي، وتأمين التمويل اللازم للقطاع الصحي، ودعم ، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات وغيرها.وكشف أنه تم تأمين قرض خاص بالجنوب من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أُقرّ في كانون الأول الماضي وأصبح جاهزاً للإنفاق، إضافة إلى 80 مليون دولار مقدمة من الجانب الفرنسي مخصصة للإنماء والإعمار وترميم المستشفيات والمدارس. كما أشار إلى إعداد موازنة اجتماعية كبيرة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم المواطنين، إلى جانب رصد اعتمادات خاصة لبدلات الإيواء وتأمين مساكن بديلة للمتضررين.وأضاف أن "العمل جارٍ لعقد مؤتمر خلال شهر تموز بهدف حشد نحو مليار دولار لإعادة الإعمار"، مؤكداً أن "التنفيذ سيبدأ فوراً بما هو متوافر من إمكانات، ريثما يتم تأمين المزيد من المساعدات الدولية".وأوضح أن وزارة الأشغال، بالتعاون مع مجلس الجنوب، باشرت بفتح الطرقات، فيما ستتولى الجهات المختصة إجراء مسح شامل للأضرار تمهيداً للتعويض على المتضررين، مشدداً على أن "الأولوية تبقى لتعويض الأهالي وتأمين السكن لمن فقدوا منازلهم، مع اعتماد مختلف الخيارات المتاحة بالتوازي، لأن حجم الخسائر يقدّر بمليارات الدولارات ولا يستطيع وحده تحمّل أعبائها".وأكد أن "الجهد ينصب اليوم على إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة، وإعادة الأهالي إلى منازلهم ومصادر رزقهم، واستعادة الخدمات الأساسية"، مشدداً على أن الدولة ستكون إلى جانب المواطنين، وهي قادرة على إدارة المرحلة الأولى وتأمين متطلبات العودة ودعم النازحين، واصفاً ما يعيشه الجنوب بأنه نكبة حقيقية.وفي ختام كلامه، دعا أصدقاء لبنان إلى الوقوف إلى جانب أهالي الجنوب في هذه المحنة، مجدداً المطالبة بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من جميع القرى، وختم بتوجيه التحية للشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.