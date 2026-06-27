أمل تعلّق على اتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل...يكرّس وقائع لمصلحة العدو

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أكدت وبعد الإطلاع على مضمون الاتفاق الموقع بالأمس بين واسرائيل، "رفضها المفاوضات المباشرة مع العدو وتمسكها بقرارات . كما ترى أن "هذا الاتفاق جاء غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية ولا يمكن القبول به لانه لا يشكل أساسا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته".وجددت حركة أمل في بيان، على ثوابتها التالية:- أولا الزام العدو بالانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي التي احتلها حتى الحدود المعترف بها دوليا.- انتشار وممارسة سلطته ودوره كاملا، بما يعزز ومرجعيتها .- عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم جميعها والمباشرة في خطة وتأمين البنى التحتية .- متابعة المفاوضات غير المباشرة لحل العالقة وتثبيت المعترف بها ، وعودة الأسرى واعتماد الآلية المقررة في اتفاق تشرين الثاني 2024 .- إن حركة أمل ترى أن أي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت ولا يضمن تحقيقها كاملة ،يبقى اتفاقا مرفوضا ولا يحقق السيادة ولا الأمن ولا الاستقرار .