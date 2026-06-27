كاتس: الاتفاق مع لبنان تاريخي ولن ننسحب قبل نزع سلاح حزب الله

أكد إن الاتفاق الذي وُقّع أمس مع ولبنان يعد حدثًا تاريخيًا وإنجازًا سياسيًا وأمنيًا مهمًا لإسرائيل، معتبرًا أن الاتفاق من شأنه أن يغير الواقع الأمني على الحدود الشمالية.وأضاف أن لن تنسحب من ، وستواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها ، مشددًا على أن المنطقة الأمنية ستكون خالية من السكان ومن البنى التحتية التابعة لحزب الله، وأنه لن يكون هناك إعادة انتشار أو انسحاب إسرائيلي قبل نزع سلاح في جميع أنحاء .

كما أكد أن إسرائيل ستحافظ على حرية العمل العسكري لإحباط أي تهديد يستهدف جنودها وسكان البلدات الشمالية.