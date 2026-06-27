كاتس: الاتفاق مع لبنان تاريخي ولن ننسحب قبل نزع سلاح حزب الله

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاتفاق الذي وُقّع أمس مع الولايات المتحدة ولبنان يعد حدثًا تاريخيًا وإنجازًا سياسيًا وأمنيًا مهمًا لإسرائيل، معتبرًا أن الاتفاق من شأنه أن يغير الواقع الأمني على الحدود الشمالية.وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وستواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها الشقيف، مشددًا على أن المنطقة الأمنية ستكون خالية من السكان ومن البنى التحتية التابعة لحزب الله، وأنه لن يكون هناك إعادة انتشار أو انسحاب إسرائيلي قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
كما أكد أن إسرائيل ستحافظ على حرية العمل العسكري لإحباط أي تهديد يستهدف جنودها وسكان البلدات الشمالية.