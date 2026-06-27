بن غفير يصف الاتفاق الإطاري مع لبنان بالخطأ الكبير

ندّد ، بالاتفاق الذي أبرمته مع ، ومعتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة لنزع سلاح .

وقال : "الاتفاق مع لبنان خطأ فادح وأنا أعارضه منذ أسابيع، وقد توجهت إلى رئيس الحكومة بطلب للتصويت على الاتفاق في الكابينيت".

وأضاف بن غفيرأن "جنود الجيش الإسرائيلي وحدهم قادرون على على حزب الله ولن يفعل ذلك أي طرف آخر نيابة عنا" وفق تعبيره.