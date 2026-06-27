بن غفير يصف الاتفاق الإطاري مع لبنان بالخطأ الكبير

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ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير بالاتفاق الذي أبرمته إسرائيل مع لبنان، ومعتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.
وقال بن غفير: "الاتفاق مع لبنان خطأ فادح وأنا أعارضه منذ أسابيع، وقد توجهت إلى رئيس الحكومة بطلب للتصويت على الاتفاق في الكابينيت".
وأضاف بن غفيرأن "جنود الجيش الإسرائيلي وحدهم قادرون على القضاء على حزب الله ولن يفعل ذلك أي طرف آخر نيابة عنا" وفق تعبيره.