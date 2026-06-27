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لبنان

من الجهة التي ستشرف على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان؟

Lebanon 24
27-06-2026 | 16:00
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من الجهة التي ستشرف على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان؟
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أفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر، "سيتوجه إلى شمال إسرائيل، لمتابعة بدء الانسحاب" من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان وفق اتفاق الإطار.

وقالت الهيئة، إن كوبر، الموجود حاليًا في إسرائيل، "سيطلع ميدانيًا على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع الجيش اللبناني".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "يعتزم بدء الانسحاب اعتبارًا من صباح الأحد، من منطقتين تجريبيتين في منطقة النبطية جنوبي لبنان".

وأكملت: "على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني عبر قناة اتصال مباشرة أُنشئت برعاية أمريكية، لضمان انتشار الجيش اللبناني فور إخلاء القوات الإسرائيلية للمناطق، خشية وصول عناصر من حزب الله إليها".

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "الجيش يحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تشكل تهديدًا لقواته حتى بعد توقيع الاتفاق".

وأضاف المسؤول: "كما يواصل الجيش تقليص قواته في جنوب لبنان، مع إبقاء قوات في حالة جاهزية، تمهيدًا لعمليات انسحاب إضافية وفق نتائج المرحلة التجريبية".

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