من الجهة التي ستشرف على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان؟

أفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأن قائد الأميركية "سنتكوم" ، "سيتوجه إلى شمال ، لمتابعة بدء الانسحاب" من منطقتين تجريبيتين جنوبي وفق اتفاق الإطار.

وقالت الهيئة، إن كوبر، الموجود حاليًا ، "سيطلع ميدانيًا على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب، بينما يواصل الجيش الاستعداد لتنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع ".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "يعتزم بدء الانسحاب اعتبارًا من ، من منطقتين تجريبيتين في منطقة جنوبي لبنان".

وأكملت: "على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني عبر قناة اتصال مباشرة أُنشئت برعاية أمريكية، لضمان انتشار الجيش اللبناني فور إخلاء القوات للمناطق، خشية وصول عناصر من إليها".

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "الجيش يحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تشكل تهديدًا لقواته حتى بعد توقيع الاتفاق".

وأضاف المسؤول: "كما يواصل الجيش تقليص قواته في ، مع إبقاء قوات في حالة جاهزية، تمهيدًا لعمليات انسحاب إضافية وفق نتائج المرحلة التجريبية".