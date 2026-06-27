تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ردود فعل عربية ودولية تدعم "اتفاق الإطار" وتؤكد سيادة لبنان

Lebanon 24
27-06-2026 | 23:11
A-
A+
ردود فعل عربية ودولية تدعم اتفاق الإطار وتؤكد سيادة لبنان
ردود فعل عربية ودولية تدعم اتفاق الإطار وتؤكد سيادة لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حظي "اتفاق الإطار" الذي وُقّع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، مساء الجمعة، بترحيب واسع من معظم القوى والشخصيات السياسية اللبنانية، التي عدّته خطوة مفصلية تفتح الباب أمام إنهاء الحرب وتعزيز دور الدولة اللبنانية. وتقاطعت غالبية المواقف عند اعتبار الاتفاق فرصة لإعادة تثبيت سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية، مع تأكيد أن التحدي الأساسي يبقى في حسن التنفيذ وترجمة البنود إلى وقائع على الأرض.
Advertisement
 
وبينما ركزت الدول العربية على دعم لبنان ومؤسساته وسيادته على كامل أراضيه، شددت الدول الغربية على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وتنفيذه، باعتباره خطوة أساسية لتجنب التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.
على المستوى الأوروبي، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، واعتبرته "خطوة حاسمة نحو تجنب التصعيد"، مؤكدة أن "السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق ولبنان يشتعل".
 
وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب "نزع سلاح الجماعات غير الحكومية والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه"، معلنة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مسار التفاوض؛ سعياً إلى استقرار إقليمي دائم، إلى جانب مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن تفاؤله بالاتفاق، داعياً جميع الأطراف إلى التصرف "بشكل بنَّاء"، ومؤكداً أن ذلك "ينطبق بشكل خاص على ميليشيا (حزب الله) المدعومة من إيران"، مضيفاً: "فقط إذا تحملت جميع الأطراف مسؤولياتها، فيمكن لهذه العملية أن تقود إلى الاستقرار والأمن والسلام الدائم".
 
وأشار الوزير الألماني إلى أن الاتفاق "يعزز أمن لبنان وإسرائيل، ويعتمد على التفاهم المباشر، ويفتح المجال أمام إنهاء صراع مستمر منذ عقود"، مؤكداً استعداد بلاده لدعم تنفيذ الاتفاق. كما شدد على أن "الأمر الحاسم هو أن يفرض لبنان بشكل موثوق احتكار الدولة لاستخدام القوة"، معتبراً أنه "من المهم أيضاً توفير ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل".
 
عربيا، رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاق الإطار، من خلال اتصالات أجراها كبار مسؤوليها مع المسؤولين اللبنانيين، حملت رسائل دعم واضحة للبنان وقيادته.
 
وفي هذا السياق، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، ولا سيما اتفاق الإطار.
 
وأكد الشيخ محمد بن زايد "وقوف دولة الإمارات إلى جانب لبنان ودعمها للمواقف التي يتخذها الرئيس عون والحكومة"، كما أعلن "استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها". من جهته، شكر الرئيس عون الشيخ محمد بن زايد على دعمه، مثمناً ما تقدمه الإمارات للبنان وشعبه.
 
وجددت مصر دعمها الكامل للدولة اللبنانية؛ إذ أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال اتصال مع رئيس الحكومة نواف سلام، "دعم بلاده الكامل للحكومة اللبنانية وسياساتها الرامية إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك نشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء البلاد، وحصر السلاح تحت سلطة الدولة".
 
وتلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي هنأه بتوقيع الاتفاق، معرباً عن أمله بأن "يصب هذا الاتفاق في مصلحة لبنان وشعبه، وأن يُسهم في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة على كامل أراضيها، وأن يعيش لبنان في أمان وسلام". ومن جانبه، أكد رجي أن الاتفاق "يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عداه".
مواضيع ذات صلة
أمين عام "مجلس التعاون الخليجي": ندعم لبنان ونرحب بـ"اتفاق الإطار"
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاتحاد الأوروبي" يؤيد "اتفاق الإطار": ندعم جهود لبنان في حصر السلاح
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة ترحب بـ"اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل: فرصة لدعم الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يفتح "اتفاق الإطار" باب الاشتباك الداخلي في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
28/06/2026 14:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:18 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-28
Lebanon24
06:49 | 2026-06-28
Lebanon24
06:18 | 2026-06-28
Lebanon24
06:10 | 2026-06-28
Lebanon24
06:00 | 2026-06-28
Lebanon24
05:39 | 2026-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24