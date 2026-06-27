أزمات لبنانية بلا نهاية

كتب خضر مجدي في "نداء الوطن":

تكمن خصوصية الأزمة في أن النقاش العام ينتقل بسرعة من تحديد المسؤوليات إلى البحث عن تسويات. فالأزمة الاقتصادية التي انفجرت منذ سنوات لم تصب فئة أو منطقة أو طائفة بعينها، بل أصابت الشعب اللبناني بأكمله. فقد تبخرت المدخرات، وتراجعت قيمة الأجور، وانهارت الخدمات العامة، وهاجر مئات الآلاف من الشباب والكفاءات. ومع ذلك، ورغم الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على السياسات التي أوصلت البلاد إلى هذا الانهيار، سرعان ما عادت الأمور إلى ما يشبه طبيعتها، وكأن شيئاً لم يكن.

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الأكثر غرابة أن القوى والشخصيات التي كانت جزءاً من منظومة اتخاذ القرار، والتي تتحمل بدرجات متفاوتة مسؤولية ما آلت إليه البلاد، تعود لتقديم نفسها باعتبارها صاحبة الحلول والمنقذ المنتظر. وهنا تتحول الوطنية الكبرى إلى ما يشبه الخلافات المحلية التي تُعالج بمنطق "مشيخة الحي"، حيث تُستبدل المحاسبة الفعلية بالمصالحات الشكلية، ويُستعاض عن العدالة السياسية والإدارية بمنطق "تبويس اللحى" والتسويات المؤقتة.

المحاسبة ليست عملاً انتقامياً، بل هي شرط أساسي لمنع تكرار الأخطاء. وهي تعني، في أبسط تعريفاتها ، أن يتحمل المسؤول نتائج قراراته، وأن يُحرم من الاستمرار في إدارة الشأن العام عندما يثبت فشله أو تورطه في إلحاق الضرر بالمجتمع والدولة. أما أن يستمر المسؤول نفسه في إدارة الأزمة بعد أن كان شريكاً في صناعتها، فذلك لا يمكن أن يشكل وصفة للخروج من الانهيار، بل طريقاً مؤكداً لإعادة إنتاجه.

في الواقع، إن منطق الإدارة الذي ساد خلال العقود الماضية لا يصلح لإدارة حي صغير، فكيف بإدارة دولة كاملة تتطلب مؤسسات وقوانين وآليات رقابة ومحاسبة؟ وقد ساهمت عوامل عديدة في تكريس هذا النموذج، أبرزها تغليب الولاءات الأولية على مفهوم المواطنة، والتدخلات الخارجية التي كثيراً ما تعاملت مع كساحة نفوذ لا كدولة ذات سيادة ومؤسسات. وهكذا ترسخ تدريجياً تصور خطير مفاده أن العمل خارج والقانون هو ، بينما يصبح الالتزام بهما استثناءً.

وعلى الرغم من فترات الاستقرار النسبي التي عرفها لبنان خلال العقود الخمسة الماضية، فإن جزءاً كبيراً من هذا الاستقرار كان هشاً ومصطنعاً، لأنه لم يقم على إصلاحات حقيقية أو على بناء دولة مؤسسات، بل على تسويات مؤقتة وتأجيل للمشكلات وتوزيع للخسائر والأعباء دون معالجة أسبابها العميقة. ولذلك كانت كل أزمة تحمل في داخلها بذور الأزمة التالية.

اليوم، وبعد الحرب المدمرة التي أصابت لبنان بخسائر بشرية ومادية واقتصادية هائلة، يلوح في الأفق مشهد مألوف. فهناك من يستعد مجدداً لتولي إدارة مرحلة ما بعد الحرب، تحت عناوين تمثيل المتضررين أو الدفاع عن حقوقهم أو إدارة عملية التعويضات وإعادة الإعمار. لكن التجربة اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1975 وما تلاها من مراحل إعادة بناء أثبتت أن تحويل إعادة الإعمار إلى شأن تديره القوى والفئات السياسية عبر مؤسسات شبه رسمية ، انشأة خصيصا لهذه القوى بدلاً من مؤسسات الدولة ،يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة إنتاج الاختلالات نفسها التي ساهمت في قيام الحروب ووقوع الأزمات.

إن إعادة بناء ما دمرته الحروب ليست مجرد عملية هندسية أو مالية، بل هي قبل كل شيء عملية سياسية ومؤسساتية. وعندما تُستبعد مؤسسات الدولة لصالح شبكات النفوذ والولاءات الفئوية، تصبح التعويضات أداة زبائنية، وتتحول إعادة الإعمار إلى فرصة جديدة لتكريس موازين القوى القائمة بدلاً من تصحيحها.

من هنا تبدو اللحظة الراهنة فرصة نادرة للخروج من الحلقة المفرغة التي حكمت التجربة اللبنانية لعقود. فإدارة آثار الحرب وإعادة الإعمار والتعويضات يجب أن تكون مسؤولية الدولة ومؤسساتها حصراً، لا مسؤولية القوى الفئوية مهما بلغت شرعيتها التمثيلية داخل المناطق المتضررة. فالدولة وحدها تملك القدرة على جمع اللبنانيين تحت مظلة قانون واحد ومعايير واحدة وحقوق متساوية.

إن استمرار الاعتماد على الفئات والجماعات والولاءات الأولية لحل المشكلات الوطنية سيبقى ينتج الأزمات نفسها بأشكال مختلفة. كما أن تجاهل المحاسبة سيظل يسمح بإعادة تدوير النخب والسياسات التي قادت إلى الانهيارات السابقة. فالدولة لا تُبنى بالعصبيات العائلية أو الطائفية، ولا تستقيم بالاستثناءات الدائمة على الدستور والقانون، بل تقوم على مبدأ بسيط وواضح: من يقرر باسم اللبنانيين يجب أن يكون مسؤولاً أمام اللبنانيين.

وربما يكون هذا هو الدرس الأهم الذي لم يتعلمه لبنان بعد. فالأزمات والحروب لا تصبح قدراً محتوماً إلا عندما يتكرر الخطأ نفسه دون مراجعة أو مساءلة. أما حين تتحول المحاسبة إلى ثقافة عامة وإلى ممارسة مؤسساتية، فإن الخروج من الأزمات يصبح ممكناً، وتتحول التضحيات التي يدفعها اللبنانيون في كل مرة إلى بداية جديدة لا إلى محطة إضافية في مسلسل الانهيارات المتكررة.