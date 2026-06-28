تحركات رمزية

يتجه بعض القوى الوطنية في إلى التحضير لتحركات شعبية مدروسة خلال المرحلة المقبلة، اعتراضاً على المسار السياسي القائم والتطورات الأخيرة المرتبطة بالاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان واسرائيل.

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وبحسب المعطيات، فإن هذه التحركات يجري الإعداد لها بعيداً عن منطق التصعيد أو المواجهة المفتوحة، على أن تأخذ طابعاً سياسياً وشعبياً منظماً.