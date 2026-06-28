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لبنان

فيديو لاستهداف عناصر من "حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينشره

Lebanon 24
28-06-2026 | 03:21
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فيديو لاستهداف عناصر من حزب الله.. الجيش الإسرائيلي ينشره
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف عناصر من "حزب الله" كانوا مسلحين بقذائف "آر بي جي" في منطقة النبطية، مشيراً إلى أنه دمّر منصة إطلاق قال إنها كانت تشكل تهديداً لقواته العاملة في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قوات وحدة "إيغوز" التابعة للفرقة 36 رصدت، أمس، عدداً من عناصر "حزب الله" وهم يحملون قذائف "آر بي جي" في منطقة النبطية، بالقرب من المنطقة الأمنية التي تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وذكر الجيش أنه عقب رصد العناصر، شنّ سلاح الجو غارة استهدفتهم، ما أدى إلى مقتلهم، كما دمّر المبنى الذي كانوا يعملون منه، بهدف إزالة التهديد عن القوات.

وأشار إلى أنه في غارة أخرى بالمنطقة نفسها، دمّرت القوات منصة إطلاق تابعة لـ"حزب الله"، قال إنها كانت تشكل تهديداً على قواته.
 
 
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