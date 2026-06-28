فيديو لاستهداف عناصر من "حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينشره

أعلن الجيش ، اليوم الأحد، أنه استهدف عناصر من " " كانوا مسلحين بقذائف "آر بي جي" في ، مشيراً إلى أنه دمّر منصة إطلاق قال إنها كانت تشكل تهديداً لقواته العاملة في .



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قوات وحدة "إيغوز" التابعة للفرقة 36 رصدت، أمس، عدداً من عناصر "حزب الله" وهم يحملون قذائف "آر بي جي" في منطقة ، بالقرب من المنطقة الأمنية التي تنشط فيها القوات في جنوب .



وذكر الجيش أنه عقب رصد العناصر، شنّ سلاح الجو غارة استهدفتهم، ما أدى إلى مقتلهم، كما دمّر المبنى الذي كانوا يعملون منه، بهدف إزالة التهديد عن القوات.



وأشار إلى أنه في غارة أخرى بالمنطقة نفسها، دمّرت القوات منصة إطلاق تابعة لـ"حزب الله"، قال إنها كانت تشكل تهديداً على قواته.

🔴لإزالة التهديد: جيش الدفاع قضى على عناصر من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف آر بي جي واستهدف منصة إطلاق في منطقة النبطية



🔸رصدت قوات وحدة أيغوز التابعة للفرقة 36 رصدت أمس عدداً من إرهابيي حزب الله وهم مسلحين بقذائف آر بي جي في منطقة النبطية، بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل… pic.twitter.com/PD4j8dSqFP — (@AvichayAdraee) June 28, 2026 Advertisement