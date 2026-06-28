فيديو لاستهداف عناصر من "حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينشره

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🔴لإزالة التهديد: جيش الدفاع قضى على عناصر من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف آر بي جي واستهدف منصة إطلاق في منطقة النبطية
🔸رصدت قوات وحدة أيغوز التابعة للفرقة 36 رصدت أمس عدداً من إرهابيي حزب الله وهم مسلحين بقذائف آر بي جي في منطقة النبطية، بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل… pic.twitter.com/PD4j8dSqFP
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 28, 2026
🔴لإزالة التهديد: جيش الدفاع قضى على عناصر من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف آر بي جي واستهدف منصة إطلاق في منطقة النبطية
🔸رصدت قوات وحدة أيغوز التابعة للفرقة 36 رصدت أمس عدداً من إرهابيي حزب الله وهم مسلحين بقذائف آر بي جي في منطقة النبطية، بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل… pic.twitter.com/PD4j8dSqFP