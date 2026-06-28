وزير الداخلية أطلق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في الكويت

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أطلق والبلديات أحمد ، من مقر السفارة في الكويت، خدمة البصمة البيومترية للمرة الأولى خارج لإصدار جوازات السفر البيومترية، يرافقه للأمن العام اللواء حسن شقير، وسفير لبنان لدى دولة الكويت غادي خوري، وبحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، ونائب رئيس البعثة القنصل ميا العضم وطاقم السفارة.وأكد الوزير الحجار أن "هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة اللبنانية وتطوير الخدمات المقدمة إلى المغتربين"، مشيرا إلى أنها "جاءت استجابة لطلب أبناء الجالية اللبنانية في الخارج، والتي لمسها مباشرة خلال لقاءاته مع اللبنانيين المنتشرين".وأوضح أن " والبلديات أوعزت الى للأمن العام، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين، والمالية، للتحضير لهذا المشروع"، لافتا الى أن "هذه الخدمة ستُمكّن اللبنانيين المقيمين في الخارج من إتمام الإجراءات وأخذ البصمات البيومترية في مكان إقامتهم وإرسالها الكترونيا الى لبنان تمهيدا لإنجاز جوازات السفر البيومترية، من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى لبنان".وشدد الحجار، على أنه "وبعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره لزيارة الكويت، وبعد إتمام التحضيرات اللازمة من قبل فريق من ضباط الأمن العام اللبناني، أعرب عن رغبته في أن تكون الانطلاقة الأولى لهذا المشروع من الكويت، تقديرا لما تحتضنه من جالية لبنانية فاعلة، ولما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متينة".وأكد أن "هذه التجربة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، ستُعمم تباعا على السفارات والقنصليات اللبنانية في دول وسائر دول العالم".