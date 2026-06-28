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لبنان

وزير الداخلية أطلق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في الكويت

Lebanon 24
28-06-2026 | 09:27
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وزير الداخلية أطلق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في الكويت
وزير الداخلية أطلق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في الكويت photos 0
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أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، من مقر السفارة اللبنانية في الكويت، خدمة البصمة البيومترية للمرة الأولى خارج لبنان لإصدار جوازات السفر البيومترية، يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وسفير لبنان لدى دولة الكويت غادي خوري، وبحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، ونائب رئيس البعثة القنصل ميا العضم وطاقم السفارة.
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وأكد الوزير الحجار أن "هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة اللبنانية وتطوير الخدمات المقدمة إلى المغتربين"، مشيرا إلى أنها "جاءت استجابة لطلب أبناء الجالية اللبنانية في الخارج، والتي لمسها مباشرة خلال لقاءاته مع اللبنانيين المنتشرين". 



وأوضح أن "وزارة الداخلية والبلديات أوعزت الى المديرية العامة للأمن العام، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين، والمالية، للتحضير لهذا المشروع"، لافتا الى أن "هذه الخدمة ستُمكّن اللبنانيين المقيمين في الخارج من إتمام الإجراءات وأخذ البصمات البيومترية في مكان إقامتهم وإرسالها الكترونيا الى لبنان تمهيدا لإنجاز جوازات السفر البيومترية، من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى لبنان".



وشدد الحجار، على أنه "وبعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره الكويتي لزيارة الكويت، وبعد إتمام التحضيرات اللازمة من قبل فريق من ضباط الأمن العام اللبناني، أعرب عن رغبته في أن تكون الانطلاقة الأولى لهذا المشروع من الكويت، تقديرا لما تحتضنه من جالية لبنانية فاعلة، ولما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متينة". 



وأكد أن "هذه التجربة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، ستُعمم تباعا على السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج وسائر دول العالم".
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