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لبنان

رئيس الأركان الإسرائيليّ: سنحترم الاتفاق مع لبنان وسنعمل على إنجاحه

Lebanon 24
28-06-2026 | 09:41
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رئيس الأركان الإسرائيليّ: سنحترم الاتفاق مع لبنان وسنعمل على إنجاحه
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قال رئيس الأركان الإسرائيليّ إيال زامير خلال المصادقة على خطط مواصلة العمل في القيادة الشمالية، إنّ "الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم حيث خلقت القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيليّ خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه".  

وأضاف: "سنحترم الاتفاق وسنعمل على إنجاحه. والاختبار الآن هو اختبار التطبيق العملي من جانب الطرفين وستحدّد الفترة المقبلة ملامح المستقبل".

وتابع زامير: "سلامة قواتنا تأتي في مقدمة أولوياتنا. يُسيطر مقاتلو الفرقة 36 وقوات "الكوماندوز" التابعة لنا على منطقة تلة قلعة الشقيف وهم مجهزون بكافة الأدوات والوسائل اللازمة للتغلب على العدوّ. وكافة قدرات الجيش الإسرائيلي موجودة هنا لمواصلة دعمكم في تنفيذ المهمة".
 
 
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