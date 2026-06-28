رئيس الأركان الإسرائيليّ: سنحترم الاتفاق مع لبنان وسنعمل على إنجاحه

قال الإسرائيليّ إيال زامير خلال المصادقة على خطط مواصلة العمل في ، إنّ "الاتفاق الذي وُقِّع مع هو اتفاق تاريخي ومهم حيث خلقت القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيليّ خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه".



وأضاف: "سنحترم الاتفاق وسنعمل على إنجاحه. والاختبار الآن هو اختبار التطبيق العملي من جانب الطرفين وستحدّد الفترة المقبلة ملامح ".



وتابع زامير: "سلامة قواتنا تأتي في مقدمة أولوياتنا. يُسيطر مقاتلو الفرقة 36 وقوات "الكوماندوز" التابعة لنا على منطقة تلة قلعة الشقيف وهم مجهزون بكافة الأدوات والوسائل اللازمة للتغلب على العدوّ. وكافة قدرات الجيش موجودة هنا لمواصلة دعمكم في تنفيذ المهمة".

🔴رئيس الأركان الجنرال إيال زامير خلال المصادقة على خطط مواصلة العمل في القيادة الشمالية: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة هو اتفاق تاريخي ومهم حيث خلقت القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها جيش الدفاع خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه.



🔴سنحترم الاتفاق… pic.twitter.com/www6uOLbj2 — (@AvichayAdraee) June 28, 2026 Advertisement