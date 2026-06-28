رئيس الأركان الإسرائيليّ: سنحترم الاتفاق مع لبنان وسنعمل على إنجاحه

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🔴رئيس الأركان الجنرال إيال زامير خلال المصادقة على خطط مواصلة العمل في القيادة الشمالية: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم حيث خلقت القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها جيش الدفاع خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه.
🔴سنحترم الاتفاق… pic.twitter.com/www6uOLbj2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 28, 2026
🔴رئيس الأركان الجنرال إيال زامير خلال المصادقة على خطط مواصلة العمل في القيادة الشمالية: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم حيث خلقت القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها جيش الدفاع خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه.
🔴سنحترم الاتفاق… pic.twitter.com/www6uOLbj2